Про це 24 каналу розповіла речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко. За її словами, ситуація в регіоні дуже напружена. До прикладу, лише в Авдіївці сьогодні був масований артилерійський обстріл від окупантів – вогонь тривав безперервно з 6:10 ранку по 6:45.

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І міська, і обласна, і державна влада всіляко сприяють процесу евакуації. Люди зможуть безплатно перебути зиму у тимчасових домівках в інших регіонах України.

Раджу кожному жителю Донеччини не нехтувати можливістю, а все-таки скористатися якнайшвидше нею. Бо зима близько, що не кажи. І військова та безпекова ситуація, на жаль, кращою не стає, –

зазначає Ігнатченко.

Скільки людей вже виїхали з Донеччини

Як зазначила Тетяна Ігнатченко, з початку повномасштабного вторгнення, яке сталося 24 лютого, з території Донеччини виїхали близько 1 мільйона 200 тисяч людей. Зараз в регіоні перебуває 340 тисяч, які через різні причини не хочуть або не можуть евакуюватися.

Це своєрідна стала аудиторія людей, яким важко покинути рідні місця. Тому і волонтери, і представники ДСНС, й інші структури буквально індивідуально працюють з родинами, щоб вони таки пішли на програму з евакуації. Особливо приділяють увагу сім'ям з дітьми.

Закликаємо виїхати, поки є така можливість. Людська психіка так влаштована, що бажання виїхати з'являється тоді, коли людям безпосередньо в хату прилітає, –

зазначила Тетяна Ігнатченко.

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Додамо, у Донецькій ОВА розповіли, яку скільки відсотків території регіону зараз контролює Україна. Варто зауважити, що Донеччина регулярно зазнає навали ворога з початку повномасштабного вторгнення.