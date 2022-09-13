Про це заявив глава Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі загальнонаціонального інформаційного марафону, передає 24 канал.

Важливо У росіян немає резерву, – військовий експерт припустив, коли буде другий етап контрнаступу

Кириленко наголосив, що контроль ЗСУ над 45% Донеччини залишається сталим.

Донеччина – одна з найбільших областей, яка піддавалася і ще піддається навалі ворога, але контроль, попри всі їхні спроби, лишається сталим над 45% області. Це з урахуванням того, що Маріуполь і Волноваха – не зайняті ворогом міста, а знищені міста,

– заявив глава Донецької ОВА.

Як просувається український контрнаступ

Збройні Сили України за лічені дні звільнили від російських окупантів вже декілька тисяч квадратних кілометрів. Мовиться про території, звільнені під час наступу орієнтовно з 29 серпня. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що ЗСУ станом на 12 вересня вільними є майже 6 тисяч квадратних кілометрів, які ще донедавна були окуповані.

Раніше Володимир Зеленський звернувся й до окупантів та сказав, що ті, хто боїться повертатися до росії, можуть здатися у полон. Адже Україна гарантує їм дотримання прав відповідно до Женевської конвенції.

У росії вже відбувся психологічний злам

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що терористичні атаки росії на критичну інфраструктуру України 11 вересня були не лише актом відчаю. Російські пропагандисти просто спробували переключити увагу свого суспільства на "проблеми сусіда".

Такі дії агресора свідчать про те, що психологічний злам відбувся. Z-спільнота починає усвідомлювати – росії не виграти цю війну.

ЗСУ підготували сюрпризи для армії путіна: дивіться відео