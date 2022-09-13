Об этом 24 каналу рассказала представитель Донецкой ОВА Татьяна Игнатченко. По ее словам, ситуация в регионе очень напряженная. К примеру, только в Авдеевке сегодня был массированный артиллерийский обстрел от оккупантов – огонь продолжался непрерывно с 6:10 утра до 6:45.

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И городская, и областная, и государственная власть всячески способствуют процессу эвакуации. Люди смогут бесплатно переждать зиму во временных домах в других регионах Украины.

Советую каждому жителю Донбасса не пренебрегать возможностью, а все-таки воспользоваться как можно быстрее. Потому что зима близко, что не говори. И военная и безопасностная ситуация, к сожалению, лучше не становится,

– отмечает Игнатченко.

Сколько человек уже выехали из Донбасса

Как отметила Татьяна Игнатченко, с начала полномасштабного вторжения, которое произошло 24 февраля, с территории Донбасса выехали около 1 миллиона 200 тысяч человек. Сейчас в регионе находится 340 тысяч, которые по разным причинам не хотят или не могут эвакуироваться.

Это своеобразная постоянная аудитория людей, которым трудно покинуть родные места. Поэтому и волонтеры, и представители ГСЧС, и другие структуры буквально индивидуально работают с семьями, чтобы они пошли на программу по эвакуации. Особо уделяют внимание семьям с детьми.

Призываем уехать, пока есть такая возможность. Человеческая психика так устроена, что желание уехать появляется тогда, когда людям непосредственно в дом прилетает,

- отметила Татьяна Игнатченко.

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Добавим, в Донецкой ОВА рассказали, сколько процентов территории региона сейчас контролирует Украина. Стоит отметить, что Донетчина регулярно испытывает нашествие врага с начала полномасштабного вторжения.