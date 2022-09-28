Девушка из Донбасса рассказала, что снаряд прилетел во двор ее дома

От российской агрессии пострадала и семья Насти Шлемей. Девушка рассказала в интервью в рамках проекта СВОИ для 24 канала, что однажды возле ее папы упал артиллерийский снаряд.

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Родители Насти жили в Великой Новоселке. Когда началось полномасштабное вторжение, они обустроили себе подвал.

По словам Насти, ее папа и мама не хотели уезжать из поселка. Они до последнего противились, ведь не хотели покидать дом.

Заставила их уехать одна ситуация. Во двор, где они живут, попал снаряд. Родные вынуждены жить впятером в однокомнатной квартире, потому что в родном доме теперь опасно.

Папа вышел на улицу покормить собак. Просто в 50 метрах от папы в сарай прилетел снаряд. Это просто рулетка, а если бы, не дай Бог... Папа очень испугался. И они уехали,

– рассказывает Настя.



Снаряд, торчащий во дворе дома Насти / фото предоставлено 24 каналу

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Ситуация на Донбассе: последние новости

Недавно в Донецкой ОВА призвали местных эвакуироваться на зиму в безопасные регионы страны. Ситуация в Донецкой области до сих пор напряженная, поэтому отопительный сезон там в этом году не наступит.

Россияне уже не мечтают о захвате всей Украины. Поняв, что ничего не получится, оккупанты решили сконцентрироваться на присоединении к россии отдельных территорий . В частности, говорится об аннексии всей Донецкой области.

. В частности, говорится об аннексии всей Донецкой области. Как бы россияне не фантазировали о завоевании Донбасса, по официальным данным, Украине сейчас подконтрольны 45% региона. Заметим, что процент освобожденных территорий динамично растет.

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