Про появу нової "мети" влади повідомляють російські ЗМІ. Якщо раніше у москві кричали про "3 дні" для захоплення всієї країни, то зараз їхні амбіції трохи вщухли. Вороги сподіваються анексувати всю територію Донецької області.

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Хочуть "звільнити" усю Донеччину

Марно думати, що росія вдовольниться лише "шматочком" України. У загарбників не вийшло отримати одразу все, тому вони будуть застосовувати техніку "діли та владарюй".

Після фальсифікації "референдумів", окупанти анонсували нову мету. Прессекретар президента росії дмітрій пєсков заявив, що вони планують продовжувати війну і їхня наступна "ціль" – захоплення всієї Донецької області.

Як мінімум те, що я вам можу сказати з абсолютною точністю: ви знаєте, що не всі території "донецької народної республіки" ще звільнені. Ми говоримо про територію, яка розташована в межах 2014 року,

– каже рупор кремля.

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Путін готується анексувати українські території найближчим часом

За даними британської розвідки вже 30 вересня путін може оголосити про анексію українських територій, які вдалося окупувати. Йдеться про частину Запорізької та Херсонської області, а також квазіреспубліки "лнр" та "днр".

путін може оголосити про анексію українських територій, які вдалося окупувати. Йдеться про частину Запорізької та Херсонської області, а також квазіреспубліки "лнр" та "днр". На окупованих територіях загарбники провели псевдореферендуми щодо приєднання до росії. Виборці голосували під прицілом автоматів.

Щодо результатів "референдумів" росіяни вирішили не заморочуватися і "намалювали" собі практично 100% "за". Вони стверджують, що "підтримка" з боку населення склала майже 97% усіх голосів.

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