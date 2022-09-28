Тобто ті люди, які отримують зарплатню від окупаційних адміністрацій. Таку думку 24 каналу висловив правозахисник та співзасновник Інституту стратегічних досліджень і безпеки Павло Лисянський.
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У "референдумах" брали участь росіяни, яких завезли в Україну
Так, загарбники залякували місцевих робітників, у разі неявки на так званий референдум, відправленням на фронт. Окрім того, Україна зафіксувала більше ніж 130 затримань людей, які не хотіли голосувати.
Загалом брали участь (у псевдореферендумах – 24 канал) представники окупаційних адміністрацій – це росіяни, яких завозили на тимчасово окуповані території України, починаючи з літа 2022 року,
– розповів Лисянський.
"Загалом ці цифри 90 – 100%, які вони малюють, складаються з 10% населення, яке мешкає на тимчасово окупованих територіях", – пояснив правозахисник.
Лисянський зазначив, що мовиться саме 10% населення окупованих територій Донецької та Луганської областей. Тоді як на Запоріжжі та Херсонщині не набереться й стільки, адже там немає таких розгалужених окупаційних адміністрацій.
Лисянський пояснив, чому "результати" псевдореферендумів – фейк: дивіться відео
Цифри, які показують "результати" псевдореферендумів – фейк
За словами Лисянського, у 2014 – 2015 роках на територіях Донецької та Луганської областей проживало понад 1,4 мільйона виборців. Тоді як зараз окупанти заявляють, що на "референдумах" начебто проголосували близько 1 мільйона осіб. І це враховуючи, що на тимчасово окупованих територіях вже пройшли процеси примусової мобілізації та депортації.
Крім того, згідно з цифрами міжнародної організації з міграції 6,8 мільйона людей є внутрішньопереміщеними особами, які виїхали з тимчасово окупованих територій України. А ООН повідомляла про понад 10 мільйонів українців, які виїхали за кордон й сама росія говорила про більше ніж 3 мільйони "евакуйованих" людей.
Немає зараз навіть мільйона людей на тимчасово окупованих територіях Луганської області. І це можна навіть отак відкрито порахувати,
– підсумував правозахисник.
Однак окупанти ігнорують таку просту математику й заявляють про нібито "результати" фейкового волевиявлення.
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Які цифри оголосили росіяни
Окупанти заявляють ледь не про стовідсоткову "підтримку" росії місцевим населенням. За їхніми словами, "результати" псевдореферендумів наступні:
- Так звана самопроголошена квазіреспубліка "ДНР": за "входження до складу росії" – 99,23% голосів.
- Так звана самопроголошена квазіреспубліка "ЛНР": за "входження до складу росії" – 98,42% голосів.
- Окупована територія Запорізької області: за "входження до складу росії" – 93,11% голосів.
- Окупована територія Херсонської області: за "входження до складу росії" – 87,05% голосів.