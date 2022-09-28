Про це 24 каналу розповів політолог Микола Давидюк. Він також зазначив, що неодноразово сам путін зазначав, що зброя від Заходу не повинна стріляти по території росії.

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"Ну, ніхто і не стріляв – просто "бавовна" неслася", – каже Давидюк.

Але, політолог каже, що Захід теж неодноразово наголошував – вони не проти, аби ми використовували їх зброю на своїй території – і Херсонщина, і Запоріжжя, Крим – все це наша земля.

Нам не варто перейматись через "референдуми", мовляв путін щось скаже і створить прецедент для Третьої світової війни,

– додає Микола Давидюк.

За словами політолога, якщо все ж путін таки наважиться на використання ядерної зброї, то нам слід або брати в оренду у когось таку зброю, або залучитись підтримкою ядерних гравців у світі.

Микола Давидюк про псевдореферендуми: дивіться відео

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