Саме завдяки небайдужим колегам сім'ї вдалось врятуватись. Про це харків'янка розповіла у межах проєкту СВОЇ 24 каналу.

Увага Дурні та нечемні люди є усюди, – переселенка про розділення українців з Заходу і Сходу

Маргарита працює в філії "Укргазвидобування", одна з колег допомогла організувати виїзд жінки. Колеги самотужки забрали Маргариту з дитиною, ризикуючи своїм життям.

Моя колега, з якою я одночасно пішла у декретну відпустку, мені телефонує і каже: "Маргарито, швидко збирай речі, які ти можеш з собою взяти, мінімум, що тобі необхідно, наші колеги з іншої філії тебе заберуть",

– розповіла Маргарита.

Ось так, завдяки небайдужим людям, за словами жінки, і вдалось дуже швидко доїхати до вокзалу. Це було безкоштовно. Ці люди ризикували собою, бо тоді вже було доволі небезпечно.

Повне інтерв'ю з харків'янкою Маргаритою Васильєвою читайте за посиланням.

Варте уваги – інтерв'ю Маргарити про війну: дивіться відео