Саме завдяки небайдужим колегам сім'ї вдалось врятуватись. Про це харків'янка розповіла у межах проєкту СВОЇ 24 каналу.
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Маргарита працює в філії "Укргазвидобування", одна з колег допомогла організувати виїзд жінки. Колеги самотужки забрали Маргариту з дитиною, ризикуючи своїм життям.
Моя колега, з якою я одночасно пішла у декретну відпустку, мені телефонує і каже: "Маргарито, швидко збирай речі, які ти можеш з собою взяти, мінімум, що тобі необхідно, наші колеги з іншої філії тебе заберуть",
– розповіла Маргарита.
Ось так, завдяки небайдужим людям, за словами жінки, і вдалось дуже швидко доїхати до вокзалу. Це було безкоштовно. Ці люди ризикували собою, бо тоді вже було доволі небезпечно.
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