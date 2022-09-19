Харків'янка для проєкту СВОЇ дала інтерв'ю 24 каналу, у якому поділилась пережитим досвідом під час війни. Маргарита Васильєва, зокрема, наголосила, що не потрібно розділяти українців.

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Схід та Захід України єдині

Після 24 лютого пані Маргарита змушена була тікати зі свого рідного Харкова з 9-місячною дитиною на руках та чоловіком. Спершу родина прибула потягом у Львів, а потім вирушила в Івано-Франківськ. На новому місці жінці подобається, за її словами, місцеві прийняли родину дуже привітно.

Також жінка констатувала, що безглуздо розділяти людей за регіональним принципом.

Я вважаю, що коли кажуть, що люди із Заходу і зі Сходу зовсім різні, це все така дурня! Є нечемні, дурні люди усюди. Куди б ти не поїхав,

– сказала пані Маргарита.

Харків'янка переконана, що в нашій державі набагато більше "гарних, добрих людей, які організувалися й допомагають іншим".

Як харків'яни живуть на новому місці

Наразі родина Маргарити живе в друзів чоловіка Володі та Марії. За словами жінки, пара постійно волонтерить. Окрім того, перший час вони їздили до неї практично через тиждень, щоб привезти дитяче харчування, одяг, памперси та продукти.

Я дуже вдячна всім, хто нам допоміг, хто підтримує і допомагає досі,

– підсумувала харків'янка.

Маргарита у декреті, однак їй вдалось потрапити на безплатну програму від ООН "Трамплін до рівності". Нещодавно жінка закінчила вивчати завдяки програмі одну з ІТ-спеціальностей і планує знайти роботу.

Яка ситуація закордоном з українцями, що втікали від війни

Нагадаємо, не так давно з'явилась інформація, що 50 тисяч українців у Британії можуть стати безхатьками. У Сполученому Королівстві добігає кінця спонсорська програма Homes for Ukraine.

Уряд Британії поки не запропонував альтернативи для громадян нашої держави, що змушені були покинути свої домівки через війну.

Важливо! Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн розповіла, що додому повернулося з ЄС уже 5 мільйонів українців з 12,5.

Варте уваги – повне інтерв'ю Маргарити про війну: дивіться відео