Харків'янка для проєкту СВОЇ дала інтерв'ю 24 каналу, у якому поділилась пережитим досвідом під час війни. Маргарита Васильєва, зокрема, наголосила, що не потрібно розділяти українців.
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Схід та Захід України єдині
Після 24 лютого пані Маргарита змушена була тікати зі свого рідного Харкова з 9-місячною дитиною на руках та чоловіком. Спершу родина прибула потягом у Львів, а потім вирушила в Івано-Франківськ. На новому місці жінці подобається, за її словами, місцеві прийняли родину дуже привітно.
Також жінка констатувала, що безглуздо розділяти людей за регіональним принципом.
Я вважаю, що коли кажуть, що люди із Заходу і зі Сходу зовсім різні, це все така дурня! Є нечемні, дурні люди усюди. Куди б ти не поїхав,
– сказала пані Маргарита.
Харків'янка переконана, що в нашій державі набагато більше "гарних, добрих людей, які організувалися й допомагають іншим".
Як харків'яни живуть на новому місці
Наразі родина Маргарити живе в друзів чоловіка Володі та Марії. За словами жінки, пара постійно волонтерить. Окрім того, перший час вони їздили до неї практично через тиждень, щоб привезти дитяче харчування, одяг, памперси та продукти.
Я дуже вдячна всім, хто нам допоміг, хто підтримує і допомагає досі,
– підсумувала харків'янка.
Маргарита у декреті, однак їй вдалось потрапити на безплатну програму від ООН "Трамплін до рівності". Нещодавно жінка закінчила вивчати завдяки програмі одну з ІТ-спеціальностей і планує знайти роботу.
Яка ситуація закордоном з українцями, що втікали від війни
Нагадаємо, не так давно з'явилась інформація, що 50 тисяч українців у Британії можуть стати безхатьками. У Сполученому Королівстві добігає кінця спонсорська програма Homes for Ukraine.
Уряд Британії поки не запропонував альтернативи для громадян нашої держави, що змушені були покинути свої домівки через війну.
Варте уваги – повне інтерв'ю Маргарити про війну: дивіться відео