Именно благодаря неравнодушным коллегам семье удалось спастись. Об этом харьковчанка рассказала в рамках проекта СВОИ 24 каналу.

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Маргарита работает в филиале "Укргаздобыча", одна из коллег помогла организовать выезд женщины. Коллеги самостоятельно забрали Маргариту с ребенком, рискуя своей жизнью.

Моя коллега, с которой я одновременно пошла в декретный отпуск, мне звонит по телефону и говорит: "Маргарита, быстро собирай вещи, которые ты можешь с собой взять, минимум, что тебе необходимо, наши коллеги из другого филиала тебя заберут",

– рассказала Маргарита.

Вот так благодаря неравнодушным людям, по словам женщины, и удалось очень быстро доехать до вокзала. Это было бесплатно. Эти люди рисковали собой, потому что тогда было довольно опасно.

Полное интервью с харьковчанкой Маргаритой Васильевой читайте по ссылке.

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