Тим, хто перебуває поряд із загарбником, радять берегти себе та бути обережними. Також у відомстві наголошують, що всі українці мають робити свій внесок в перемогу над агресором.

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8 головних правил для мешканців тимчасово окупованих територій

ЗСУ щодня звільняють все більше українських територій. Громадяни, які потрапили під окупацію, мають запам'ятати й дотримуватися деяких правил, щоб убезпечити себе і рідних від ворога.

Правило №1: Дотримуйтесь правил безпеки. Бережіть життя та здоров'я. Зайвий раз не ризикуйте.

Правило №2: Всіляко уникайте контактів з окупантами. Не допомагайте їм.

Правило №3: Допомагайте один одному. Особливо тим, хто постраждав від окупантів. Тримайтесь гуртом.

Правило №4: Не працюйте в інтересах окупантів. Особливо на будівництві оборонних об'єктів.

Правило №5: Не беріть участь в громадських заходах та акціях, організованих окупантами. Жодних референдумів, голосувань, опитувань тощо.

Правило №6: Уникайте контактів з журналістами, не давайте інтерв'ю. Не беріть участі в пропагандистських акціях окупантів.

Правило №7: Не піддавайтесь на провокації. Особливо не давайте провокувати себе на насильство.

Правило №8: Фіксуйте злочини окупантів та їхніх поплічників для наступної передачі правоохоронним органам України.

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Евакуація – важлива: міркування переселенки з Донеччини

Влада оголосила евакуацію українців з прифронтових областей. Жителям тимчасово окупованих територій теж радять шукати можливості виїзду на безпечну ділянку.

Настя Шльомей, яка родом з Донецької області вважає, що люди, які принципово відмовляються виїжджати, – не цінують власне життя. Дівчина стверджує, що виїжджати треба обов'язково, адже це не просто чиясь примха, – це необхідність.

Відмовки на кшталт "немає грошей" чи "на останні гроші виїду" звучать для Насті абсурдно, адже держава проводить безкоштовну евакуацію.

Зауважимо, загарбники проводять геноцид українського народу. Вони чинять терор в окупованих регіонах країни та обстрілюють прифронтові зони. Варто пам'ятати про це та виїжджати з небезпечних населених пунктів разом із сім'єю.

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