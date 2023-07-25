Депортация украинцев: как Путин воплощает в Украине сценарий Гитлера

Весной 2023 года Владимир Путин подписал указ, позволяющий депортировать из оккупированных Россией регионов граждан Украины, не принимающих российское гражданство. А с самого начала войны с захваченных территорий вывозят украинских детей.

Кроме того, с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, россияне сотнями тысяч переселяются на остров. Все это очень сильно изменяет этнический состав оккупированных территорий.

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80 лет назад похожую попытку "заменить" украинцев и представителей других народов на их землях уже предпринял другой агрессор. Это все было в плане "Ост", который разработали нацисты: с захваченных территорий собирались переселять коренных жителей, а вместо них должны были приезжать немцы.

24 Канал вместе с нашим белорусским партнером "Зеркало" рассказывает, что происходит сейчас в Украине, что делали нацисты и чем это закончилось.

Насколько сократилась доля украинцев в населении Крыма

Следует начать с Крыма. В начале 2021 года россияне опубликовали статистику, что с 2014 года на оккупированный полуостров переехали 205 559 россиян.

Неправительственная Крымская правозащитная группа считает, что в эту оценку не включили российский контингент в Крыму и откомандированных туда россиян. То есть общее число – гораздо больше. Вслед за украинскими военными полуостров оставили и десятки тысяч граждан Украины.

Как Путин воплощает в Украине сценарий Гитлера: смотрите видео

Последняя перепись населения в Крыму до оккупации проводилась в 2001 году. Там проживали 2 миллиона 401 тысяча человек, 60,4% из них считали себя россиянами, 24% – украинцами.

Следующие две переписи проводили в Крыму уже россияне. В 2014 году на полуострове проживало 2 миллиона 285 тысяч человек, 68,3% россиян и 15,8% – украинцев.

Вторую перепись под оккупацией проводили в 2020 – 2021 годах, и за ней из 2 миллионов 482 тысяч человек россиянами назвались 68,8%, а украинцами – 6,9%. Аномально многие жители Крыма – 257 тысяч человек, 10,3 процента – не пожелали указывать национальность.

То есть, доля украинцев в населении Крыма за двадцать лет сократилась в три с половиной раза – с 24% до 6,9%, а количество россиян на оккупированном полуострове увеличилось с 60,4% до 68,8%.

Конечно, может быть так, что значительная часть оставшихся в Крыму этнических украинцев в 2021 году просто "спряталась" среди тех, кто не указал своей национальности, или причислила себя к другому ради безопасности.

Россияне в Луганской области наиболее активно пытаются изменить этнический состав населения

Россия пыталась начать ассимиляцию украинцев даже, например, в Херсоне, который занимала всего несколько месяцев. Там запрещали петь украинские песни, за разговоры на украинском языке могли арестовать, а детей заставляли учить российский гимн. Школы перевели на российские программы, ученикам рассказывали, что они – россияне. Даже учителей русских завозили.

Надо сказать, что в Крыму россияне были в большинстве сравнительно с украинцами еще до оккупации. Из других полностью или частично оккупированных россиянами регионов наибольшая доля русских, по переписи 2001 года, была в Луганской области – 39% За ней следовали Донецкая (38,2%), Запорожская (24,7%) и Херсонская (14,1%).

За день до того, как Путин подписал указ, узаконивший практику депортации украинцев из их этнических земель, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказывала, что как раз в Луганской области россияне сейчас наиболее активно пытаются изменить этнический состав населения.

Для этого Кремль переселил туда много людей из отдаленных регионов России, преимущественно малоимущих. Там оккупационные власти дают им жилье и работу. А местных, особенно тех, кого россияне подозревают в проукраинской позиции, под разными предлогами депортируют в глубь России.

Как Путин следует идее Гитлера

В действиях, которые совершает на оккупированных территориях Украины Кремль, много общего с политикой других захватчиков недавнего прошлого. Особенно здесь выделяется нацистская Германия, сделавшая депортации коренного населения с завоеванных земель своей нормальной практикой.

Когда Россия начала войну, Путин заявил, что положение страны в мире становится все хуже, противники России занимаются "военным освоением" прилегающих к ее границам территорий.

И если Россия позволит это сделать, то НАТО останется там навсегда, создавая постоянно нарастающую, абсолютно неприемлемую угрозу. А раз так, у Путина якобы не осталось иного выбора – и в ответ на приближение НАТО к российским границам он решил ответить движением в сторону Альянса. Тем более что необходимые для этого территории Путин считает "исторически российскими".

Еще до прихода к власти похожие на риторику Путина идеи транслировал Адольф Гитлер. В 1927 году он утверждал, что "немецкий народ, по всем признакам, полностью потеряет свое положение в скором будущем".

Правда, речь шла не о военной угрозе, а о земле, которой немцам, по мнению Гитлера, просто не хватало для обеспечения своих нужд.

Для решения этой проблемы ему, как и Путину, был необходим контроль над чужими территориями: "единственное, что остается сделать народу, – это попытаться урегулировать отношения между территорией, на которой он живет, являющимся источником его существования, и ее населением, даже если это придётся сделать с помощью войны".

Гитлеру также хотелось напрямую присоединить к Третьему рейху значительную часть восточноевропейских территорий. В июле 1941 года среди обозначенных целей вторжения в СССР заявлялось такое: "Крым со значительной прилегающей территорией должен стать территорией Рейха".

Крыму в 1941 году не повезло примерно по той же причине, что и в 2014-м. В современной России его называют "исконно русской землей", но сложная история полуострова началась задолго до того, как на карте мира появилась сама Россия, и тем более до захвата Крымского ханства русской императрицей Екатериной II в конце 18 века.

Еще в 3 веке нашей эры на полуострове обосновалась часть немецкого племени готов, которые потом жили там более тысячи лет – до 1786 здесь даже существовала Готская епархия Константинопольского патриархата. Этого было достаточно, чтобы нацисты считали Крым "исконно германской землей", захотели депортировать местных и заменить их немцами.

Они были тогда уверены в своей победе во Второй мировой войне, и руководитель СС Генрих Гиммлер в 1942-м заявил, что ее не было смысла начинать, если в течение следующих 20 лет Чехия, Польша, Остланд (так называли страны Балтии и Беларусь), Крым и Ингерманландии (регион) не будут полностью заселены немцами.

Сколько человек депортировали гитлеровцы

К 1942 году все эти планы оформили в Генеральный план "Ост", то есть "Восток". Программа была рассчитана на 20 лет, за которые новые территории Германии должны были превратиться в идиллические земли, "свободные" от иностранцев.

В интересных нацистам регионах проживало около 45 миллионов человек. Гитлеровцы разработали целую систему, кого из коренных жителей нужно будет убить, поработить или депортировать.

Приблизительно 5 – 6 миллионов евреев и ромов планировали уничтожить. Около 31 миллиона "расово нежелательных" жителей (в основном славян) – выселить в Западную Сибирь и другие районы азиатской части Советского Союза.

Те из остальных 8 – 9 миллионов, кому "посчастливилось" родиться с нужными пропорциями черепа, цветом глаз и волос, могли германизироваться. После этого сюда планировали заселить 10 миллионов немцев и "фольксдойче" – этнических групп германского происхождения.

Во время войны нацисты успели уничтожить миллионы евреев и других жителей Восточной Европы. Еще несколько миллионов человек были вывезены на принудительные работы в Германию. У польских родителей забрали и депортировали в Германию более 200 тысяч детей.

Из окрестностей польского города Замосць немцы выселили 110 тысяч поляков, на их место заселили около 12 тысяч колонистов среди фольксдойче. Многих поляков, которые не согласились покидать свои дома, просто расстреляли.