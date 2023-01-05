Россия массово похищает украинских детей: кто этим занимается и скольких могли вывезти

Страна-агрессор продолжает вывозить украинских детей с временно оккупированных территорий, и это является системным и структурированным процессом.

Об этом 24 Каналу рассказал CEO разведывательного агентства Molfar Артем Старосек. Он назвал причастных к депортации детей и указал на причины, зачем россиянам это нужно.

Обратите внимание Украинские дети, которых украла Россия: куда их вывозят, как работает депортация и кто за этим стоит

Кто управляет процессом

По его словам, агентство Molfar начало это расследование около полугода назад.

В то время было много информации о депортации детей в Россию. В СМИ звучали разные цифры – якобы вывезли от 300 до 700 тысяч детей,

– отметил он.

Старосек считает, что направлением поиска детей должны заниматься спецслужбы и Управление по делам детей.

"Нас заинтересовало, кто стоит за этим процессом, потому что рандомно вывозить такое количество детей невозможно. Это должен быть управляемый процесс", – отметил он.

Расследователи пришли к выводу, что, скорее всего, этим занимается уполномоченная по правам детей в России Мария Львова-Белова (она также известна как "Кровавая Мэри" – такое прозвище она получила в Украине, и по мнению Артема Старосека, "это еще очень толерантно по отношению к ней ").

Мы посмотрели информацию о ней, ничего интересного не нашли и отложили это дело. Но позже к нам обратились вероятно родители одного ребенка, который был депортирован в Россию. И они намекнули, что к этому причастна та же женщина. Тогда мы решили второй раз исследовать ее деятельность,

– подчеркнул Старосек.

Он рассказал, что у нее есть фотографии с Путиным, также появилось свежее фото с ее встречи с предводителями так называемых "ДНР" и "ЛНР", где они обсуждали вопросы детей.

"Мы подробнее проанализировали их сайт – на нем на скрытых директориях были размещены рапорты об их работе за полгода – год. И там указано количество депортированных – 600 украинских детей размещены в семи точках в России", – подчеркнул собеседник.

По его мнению, скорее всего, это ложь, ведь в одном из интервью Львова-Белова упоминала уже о 2 тысячах детей, вывезенных из Украины.

"Но вероятно, эти цифры еще больше", – отметил он.

Дети как элемент шантажа

По его словам, в зоне риска есть украинские дети, проживающие на временно оккупированных территориях, и это обычно сироты, родители которых погибли в результате российской агрессии.

Что касается точного количества вывезенных детей – трудно сказать, мы не проводили такую оценку. Но по информации западных изданий – это 700 тысяч. Есть оценка от минобороны России – это 300 тысяч. Украинские правозащитники также указывают на 300 тысяч. Поэтому нужно ориентироваться примерно на эти цифры,

– подчеркивает он.

Старосек говорит, что случаи депортации украинских детей с оккупированных территорий происходят, вероятно, с 2014 года. Однако таких случаев было гораздо меньше, потому что и меньше была оккупированная территория, гораздо меньше российских военных находилось в Украине и было меньше агрессии. Сейчас количество вывезенных детей выросло в соответствии с количеством россиян, попавших на территорию Украины.

Однако есть случаи, когда депортированных детей возвращают в Украину.

"Последние недели я видел новости о том, что несколько детей вернули. Очень надеюсь, что с успехами ВСУ это количество будет увеличиваться, потому что для России это также элемент шантажа. Они могут использовать наших детей примерно так же, как используют наших военных – для обмена", – считает он

Зачем россияне вывозят детей из Украины

По мнению CEO разведывательного агентства Molfar, на вопрос, зачем россияне вывозят украинских детей в Россию, есть несколько ответов:

потому что они империалисты и занимаются геноцидом украинской нации уже несколько сотен лет. И это просто один из элементов геноцида;

они недостаточно воспитаны и не понимают причины;

на это решение влияет российская пропаганда. В какой-то степени они могут думать, что делают правильные вещи и помогают Украине – считают себя, как говорится, "спасителями".

Кто и зачем депортирует украинских детей в Россию: смотрите видео

Международное преступление

Депортация детей – это преступление международного уровня и нужно сделать все возможное, чтобы ввести эту проблему в юридическую плоскость и наказать виновных.

Надо документировать эти преступления. Этим занимаются украинские правозащитники – "Східна правозахисна група" та "Інститут стратегічних досліджень". Они опубликовали рапорты, в которых было задокументировано несколько случаев депортации детей,

– отметил он.

Артем Старосек отметил, что британское издание Sky News получило видеозапись из детского дома в Херсоне, оттуда российские военные вывозили украинских детей.

"Это тоже в определенной степени документация, подтвержденная фото и видео доказательствами, позволяющая вывести эту тему в западные СМИ", – подчеркнул он.

По его мнению, именно огласка этой темы в западной прессе – это самый значительный момент, потому что это влияет на работу иностранных правозащитных групп и это частично влияет на позицию Запада, а также на количество оружия, которое нам будут поставлять.

По теме Хотят здоровых и возвращают больных: Лисянский сообщил ужасные факты депортации детей в Россию

Депортация украинских детей в Россию: коротко