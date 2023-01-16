Куда россияне депортируют украинских детей: юрист озвучила подробности и приблизительные цифры

Россия могла депортировать от 260 до 700 тысяч украинских детей. Около 400 из них уже усыновили россияне.

Оккупанты депортировали украинских детей по меньшей мере в 57 регионов России. Об этом рассказала юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская во время презентации аналитического отчета "Депортация граждан Украины с территории ведения активных боевых действий или с временно оккупированной территории Украины на территорию России и Беларуси", пишет 24 Канал.

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Украина не знает точного количества депортированных детей

Пока очень трудно определить, сколько Россия депортировала детей. Ведь страна-агрессор не предоставляет доступ к этому процессу. Количество вывезенных детей варьируется – по разным данным, это от 260 тысяч до почти 700 тысяч несовершеннолетних.

Следует подчеркнуть, что большинство этих детей были перемещены вместе с законным представителем. То есть это не так, как пытаются обрисовать, что эти дети без сопровождения. Нет, большая часть с родителями, хотя это никак не умаляет преступление России по поводу депортации и геноцида,

– сказала Рашевская.

Однако определенное количество детей все же оказалось на территории России без родителей или законного представителя. Первая группа – это так называемые военные сироты, чьи родственники были задержаны во время фильтраций или убиты оккупантами.

Также среди детей, которых Россия принудительно вывезла из Украины, есть дети из приютов. Однако юрист подчеркнула, что 90% детей в украинских детских домах имеют биологических родителей или родственников и являются социальными сиротами. Их могли забрать к себе бабушки, дедушки, тети, дяди, братья, сестры и т.д.

Когда Россия передает этих детей, которые, как она говорит, сироты, в российские семьи, мы должны понимать, что у этих детей есть близкие кровные родственники, в семьи которых они должны были быть переданы в первую очередь… Тех сирот, которые были перемещены на территорию России, от 1,5 тысячи до 2,5 тысячи, не учитывая военных сирот,

– рассказала юрист.

Также среди депортированных несовершеннолетних есть дети с инвалидностью, половина из которых имеют родителей или родственников, и у тех есть желание о них заботиться. Просто дети находились под постоянным наблюдением, потому что в этом нуждались.

Куда Россия депортирует украинских детей

Рашевская сообщила, что Россия депортирует детей по меньшей мере в 57 регионов. Их география совершенно разная, в том числе отдаленные Сахалин, Астрахань, Мурманск, Дагестан.

Я специально называю эти регионы, потому что они либо значительно отдалены в географическом плане, либо отдалены в культурном. Что первое, что второе идет в разрез с общим признанным принципом лучших интересов ребенка, то есть не отвечает существующим стандартам,

– подчеркнула Рашевская.

По ее словам, на эту ситуацию уже обратили внимание международные организации, такие как ЮНИСЕФ, Гаагская конференция по международному частному праву, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. Они также отметили, что депортация и насильственная передача украинских детей в российские семьи не отвечают ни международным конвенциям, ни международному гуманитарному праву, ни принципу лучших интересов ребенка. Эти дети должны быть возвращены на территорию Украины как можно скорее.

По меньшей мере 400 детей уже стали членами российских семей

Также украинских детей, депортированных на территорию страны-агрессора, насильственно отдают в другие семьи. По словам Рашевской, в российских семьях уже оказались, по меньшей мере, 400 украинских несовершеннолетних ребенка.

Россия пытается обрисовать это как "временную опеку", однако их региональные детские уполномоченные сами же говорят, что временная опека будет действовать после того, как дети получат российское гражданство посредством усыновления или постоянной опеки.