Поэтому жителям оккупированных территорий рекомендуют вывезти своих детей на безопасную территорию. Напомним, что недавно в Херсоне нашли пыточную, где оккупанты мучили детей.
Обратите внимание На оккупированной Луганской области детей будут учить руководить беспилотниками
Оккупанты готовят списки школьников для мобилизации
Как стало известно, оккупанты приказали детям 2005 – 2006 года рождения на временно оккупированных территориях стать на так называемый "обязательный военный учет". Сейчас это происходит в захваченных Луганской и Донецкой областях.
По информации подполья, оккупанты формируют списки тех, кого можно мобилизовать сразу после выпуска из школы. Прежде всего тех, кто достигает совершеннолетия в 2023 году,
– отметили в Центре национального сопротивления.
Как россияне издеваются над украинскими детьми
- Ранее оккупанты депортировали 12 детей из Олешковского детдома. Они вывезли их в психушку в Крыму.
- Оккупанты, убегая из Херсона, похитили детей. Сейчас малыши находятся в одном из пансионатов Бердянска, что в Запорожской области.
- Также при отступлении из части Херсонской области россияне похитили 97 детей-сирот. Такие действия – грубое нарушение правил ведения войны.
- Политтехнолог Михаил Шейтельман попытался объяснить, для чего россияне похищают украинских детей По его словам, из них враг пытается сделать "солдат будущего".
- Отметим, что подтверждено пребывание в России более 12 тысяч украинских детей. Из них около 8 600 принудительно депортировали.