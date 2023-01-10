Поэтому жителям оккупированных территорий рекомендуют вывезти своих детей на безопасную территорию. Напомним, что недавно в Херсоне нашли пыточную, где оккупанты мучили детей.

Обратите внимание На оккупированной Луганской области детей будут учить руководить беспилотниками

Оккупанты готовят списки школьников для мобилизации

Как стало известно, оккупанты приказали детям 2005 – 2006 года рождения на временно оккупированных территориях стать на так называемый "обязательный военный учет". Сейчас это происходит в захваченных Луганской и Донецкой областях.

По информации подполья, оккупанты формируют списки тех, кого можно мобилизовать сразу после выпуска из школы. Прежде всего тех, кто достигает совершеннолетия в 2023 году,

– отметили в Центре национального сопротивления.

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