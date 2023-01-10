Тому мешканцям окупованих територій радять вивезти своїх дітей на безпечну територію. Нагадаємо, що нещодавно у Херсоні знайшли катівню, де окупанти мучили дітей.
Зверніть увагу На окупованій Луганщині дітей навчатимуть керувати безпілотниками
Окупанти готують списки школярів для мобілізації
Як стало відомо, окупанти наказали дітям 2005 – 2006 року народження на тимчасово окупованих територіях стати на так званий "обов’язковий військовий облік". Наразі це відбувається на захоплених Луганщині та Донеччині.
За інформацією підпілля, окупанти формують списки тих, кого можна мобілізувати відразу після випуску зі школи. Перш за все тих, хто досягає повноліття у 2023 році,
– зазначили у Центрі національного спротиву.
Як росіяни знущаються з українських дітей
- Раніше окупанти депортували 12 дітей з Олешківського дитбудинку. Вони вивезли їх у психлікарню в Криму.
- Окупанти, тікаючи з Херсона, викрали дітей. Зараз малеча перебуває в одному з пансіонатів Бердянська, що у Запорізькій області.
- Також під час відступу з частини Херсонської області росіяни викрали 97 дітей-сиріт. Такі дії – грубе порушення правил ведення війни.
- Політтехнолог Михайло Шейтельман спробував пояснити, для чого росіяни викрадають українських дітей. За його словами, з них ворог намагається зробити "солдатів майбутнього".
- Зауважимо, що наразі підтверджено перебування в Росії понад 12 тисяч українських дітей. З них близько 8 600 примусово депортували.