Тому мешканцям окупованих територій радять вивезти своїх дітей на безпечну територію. Нагадаємо, що нещодавно у Херсоні знайшли катівню, де окупанти мучили дітей.

Зверніть увагу На окупованій Луганщині дітей навчатимуть керувати безпілотниками

Окупанти готують списки школярів для мобілізації

Як стало відомо, окупанти наказали дітям 2005 – 2006 року народження на тимчасово окупованих територіях стати на так званий "обов’язковий військовий облік". Наразі це відбувається на захоплених Луганщині та Донеччині.

За інформацією підпілля, окупанти формують списки тих, кого можна мобілізувати відразу після випуску зі школи. Перш за все тих, хто досягає повноліття у 2023 році,

– зазначили у Центрі національного спротиву.

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