Відповідну програму збираються тестувати на території окупованих Луганщини та Донеччини, а також у Бурятії, Калмикії та Чечні. Про це повідомили у Луганській військовій адміністрації.

Зверніть увагу Солдати майбутнього: навіщо Росія викрадає українських дітей

На Луганщині дітей навчатимуть керувати безпілотниками

У так званій "ЛНР" впровадять центри військово-спортивної підготовки дітей, де навчатимуть керувати безпілотниками,

– заявили в ОВА.

Так, для дітей від 14 до 18 років росіяни створять центри патріотичного виховання та військово-спортивної підготовки. До програми планують включити вогневу та інженерну підготовку, керування безпілотниками тощо.

"І все це на фоні того, що в захоплених у 2022 році містах узимку мерзнуть люди. А в Рубіжному, до приклада, руйнується система централізованого водопостачання. Вода в трубах перетворюється на лід, що у підсумку порушує цілісність труб. Замінювати вже пошкоджені ділянки у місцевого житлово-комунального господарства нічим", – зазначили в Луганській ОВА.

Кадиров викрадає луганських дітей

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що Кадиров викрадає луганських дітей, щоб виховувати з них вбивць, які потім підуть вбивати українців.

До речі, 26 листопада в Центрі національного спротиву повідомили, що російська окупаційна адміністрація на тимчасово окупованій території Луганської області відзвітувала про проведення поглибленого медичного огляду 15 000 дітей віком від 2 до 17 років.

Російські медики у документах після обстеження зазначили, що нібито 70% дітей "потребують спеціальної медичної допомоги".