Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение ГУР МО.

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Ракетный удар по скоплению врага на полигоне в Запорожской области

Ракетный удар по скоплению врага – взвод россиян не сдал такмед "экзаменаторам" из ГУР,

– так подписали видео с ударом в пресс-службе разведки.

Там отметили, что взвод российских захватчиков собрался на временно оккупированной территории Запорожской области, чтобы отработать на полигоне навыки тактической медицины и эвакуации.

Поэтому, скопления личного состава российской армии обнаружили воины ГУР МО Украины и, как отметили в пресс-службе разведки, "решили добавить московитам практической составляющей", нанеся по полигону ракетный удар.

Экзамен захватчики не сдали – взвод россиян понес потери убитыми и тяжелоранеными, которых однако никто не спешил спасать,

– написали в разведке.

Бойцы ГУР нанесли ракетный удар по скоплению врага на полигоне в Запорожье: смотрите видео