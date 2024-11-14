Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

Смотрите также Украина ударила ракетой по псковским десантникам, которые стояли на Запорожье

Меткие сбросы и разрушительные FPV

Так, ГУР показало очередную порцию эффективных действий операторов боевых дронов.

Наши мастера FPV уничтожили несколько единиц российского оборудования для связи и наблюдения, транспортное средство оккупантов, а также применили дрон-камикадзе для подрыва минных заграждений врага,

– отметили в военной разведке.

Добавили, также на обнародованном видео – эпизоды замечательной работы разведчиков с системой сбросов.

Боеприпасы летят прямо на головы московитам. Борьба продолжается!

– подчеркнули в ГУР.

Читайте также Дроны-камикадзе ГУР впервые поразили корабли России в Каспийском море, – источники

Как разведчики бьют оккупантов: смотрите видео

Кстати, накануне разведчики также уничтожили российскую штурмовую группу, которая спряталась в жилой застройке.