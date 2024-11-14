Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

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Влучні скиди та руйнівні FPV

Так, ГУР показало чергову порцію ефективних дій операторів бойових дронів.

Наші майстри FPV знищили декілька одиниць російського обладнання для зв'язку й спостереження, транспортний засіб окупантів, а також застосували дрон-камікадзе для підриву мінних загороджень ворога,

– зазначили у воєнній розвідці.

Додали, також на оприлюдненому відео – епізоди чудової роботи розвідників із системою скидів.

Боєприпаси летять прямо на голови московитам. Боротьба триває!

– наголосили в ГУР.

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Як розвідники б'ють окупантів: дивіться відео

До речі, напередодні розвідники також знищили російську штурмову групу, яка сховалася в житловій забудові.