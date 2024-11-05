Повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО України. Нагадаємо, що за минулу добу Росія втратила у війні проти України 1 260 своїх бійців.

Дивіться також ППО окупантів у Криму "осліпла": ЗСУ вразили новітню РЛС ворога, – ЗМІ

Як вдалося ліквідувати штурмову групу росіян

В ГУР поділилися відео на якому українські розвідники ліквідували штурмову групу росіян на одній із ділянок фронту.

ГУР знищили штурмову групу росіян: дивіться відео

Бійці ГУР виявили групу російських штурмовиків, які намагалися сховатися у житловій забудові. Після ураження будинку, в якому намагалися закріпитися окупанти, вони вирішили передислокуватися до сусіднього сараю, втім, туди також прилетіло. Внаслідок успішної атаки розвідників сарай вщент згорів.

"Отже, московити змогли сповна пізнати температуру забезпеченого воїнами ГУР МО України праведного вогню", – йдеться у повідомленні.

До слова, у ЗМІ повідомили, що в Криму була уражена новітня російська РЛС "Підліт". Її заміна може бути складною через високу вартість і необхідність переміщення з Росії.