Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на проєкт "Радіо Свобода" – "Крим.Реалії".

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Що відомо про ураження РЛС "Підліт" у Криму

Про ураження РЛС 48Я6-К1 "Підліт" у районі мису Тарханкут повідомляли місцеві телеграм-канали. Автори пабліків зазначають, що 23 жовтня було завдано удар по станції, за попередніми даними, здійснив безпілотник.

На фотографіях, які опублікували телеграм-канали, видно, знищену антену у на шасі вантажного "Камаза". За даними журналістів, сам автомобіль був знищений повністю, з обладнання радіолокаційної станції, ймовірно, пошкодження отримала лише нижня частина щогли антени.

Наразі подробиць про працездатність станції після атаки немає. Однак місцеві пабліки стверджують, що вже понад тиждень станція чекає на евакуацію для подальшого ремонту.

Аналітики з телеграм-каналу "КіберБорошно" зазначили, що РЛС була розміщена в точці з координатами 45.377850, 32.637840. За даними журналістів, ця точка перебуває у центрі трикутника між селами Оленівка, Красносільське та Мар'їне на мисі Тарханкут.



Місце розташування знищеної РЛС "Підліт" у Криму / Фото "Радіо Свободи"

Які характеристики новітньої ворожої РЛС "Підліт"

За даними журналістів, радіолокаційна станція 48Я6-К1 "Підліт" або "Підліт-К1" – одна з останніх моделей РЛС, що надійшли на озброєння до військ російської ППО. Ця сучасна мобільна низьковисотна радіолокаційна система призначена для виявлення як аеродинамічних, так і балістичних об'єктів.

"Підліт-К1" складається з антенного поста, пульта управління та електрогенератора, які встановлені на шасі вантажівки "Камаз", що забезпечує підвищену мобільність.

Цей універсальний радар має твердотілу трикоординатну конструкцію з фазованою антенною решіткою, що забезпечує комплексне виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах, навіть у складних умовах перешкод. Вона спеціально розроблена для забезпечення наведення на ціль систем протиповітряної оборони, включно з російськими С-300 і С-400.

РЛС 48Я6-К1 "Підліт" забезпечує:

автоматичне виявлення та визначення координат цілі;

захоплення та супровід будь-яких аеродинамічних цілей, у тому числі й малопомітних;

визначення державної власності літаків;

видачу інформації про цілі систем ЗРК та винищувальної авіації.

РЛС має кілька бойових режимів, в тому числі виявлення на малих висотах на великих висотах, на великій дальності і спеціалізований гірський режим. Особливої уваги заслуговує гірський режим, який дозволяє радару відстежувати або надавати інформацію про координати цілей на низьких і екстремально низьких висотах, що робить його особливо ефективним під час розгортання в гірських регіонах, таких як Крим. Ця здатність заповнює критичну прогалину, оскільки попередні радіолокаційні системи не могли виявляти низько розташовані цілі в таких складних умовах.

"Підліт-К1" працює в сантиметровому діапазоні і може одночасно виявляти до 200 цілей на відстані від 10 до 200 кілометрів, з максимальною висотою виявлення 10 кілометрів. Вона може відстежувати цілі, що рухаються зі швидкістю до 4 400 кілометрів на годину, що еквівалентно 3,6 Маха. Крім того, система забезпечує вимірювання координат цілей за дальністю у 200 метрів з похибкою азимута лише 1,6 градуса.

Для спостереження за цілями та їхнього супроводження РЛС використовує складну фазовану антенну решітку. Система має велику верхню антену, позначену як КР, а також дві нижні діаметрально протилежні антени, що слугують вторинними радарами. Вужча з них відповідає міжнародному стандарту SIF Mark XII, тоді як більша вузька антена адаптована до російського стандарту для ідентифікаційних пристроїв. Крім того, невеликі компенсувальні антени, розташовані поруч і над фазованою антенною решіткою, використовуються для зменшення активних перешкод.

Радіолокаційний комплекс може перейти з похідного стану в бойову готовність всього за 20 хвилин, а активація радара відбувається протягом трьох хвилин.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, вартість РЛС 48Я6-К1 "Підліт" перевищує 700 мільйонів рублів, що еквівалентно понад 5 мільйонам доларів.

Російська ППО після знищення РЛС залишиться "сліпою"

Радіолокаційна система "Подліт-К1", як вже зазначалося раніше, має дальність виявлення цілей на близько 200 кілометрів. Зокрема, за характеристиками, вона нібито може виявляти цілі вздовж Одеського узбережжя, поширюючи свій радіус дії від Вилкового до Білгород-Дністровського, а також охоплюючи території на 5 кілометрів за Одесою і на 20 кілометрів за Миколаєвом, аж до села Козачі Лагері і Генічеська в Херсонській області. Примітно, що вона також охоплює більшу частину Криму, за винятком Керченського півострова. Система є достатньо чутливою, щоб ідентифікувати безпілотники з мінімальною ефективною відбивною поверхнею всього 0,05-0,1 квадратного метра.

У доплерівському режимі дальність виявлення збільшується до 300 кілометрів, хоча це відбувається шляхом зниження точності.

Здатність радара "Підліт-К1" відстежувати до 200 літаків і безпілотних літальних апаратів одночасно свідчить про те, що його знищення створює значні оперативні проблеми для російської протиповітряної оборони. Без цього радару російські війська можуть опинитися "сліпими", втративши важливу інформацію про віддалені цілі, тоді як Збройні сили України можуть отримати тактичну перевагу, що дозволить їм цілеспрямовано атакувати об'єкти на анексованому півострові.

Хоча точна кількість радарів "Підліт-К1", вироблених в Росії, залишається невідомою, складність і висока вартість виробництва свідчать про те, що заміна знищеного на Тарханкуті комплексу може виявитися складним завданням для російських військових. Цілком ймовірно, що будь-яку заміну потрібно буде переміщувати з території Росії, тим самим оголюючи вразливі місця в системі протиповітряної оборони.

За час повномасштабної війни Збройні сили України знищили щонайменше вісім радарів "Підліт-К1", остання підтверджена втрата відбулася 23 жовтня на Тарханкуті.