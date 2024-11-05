Повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ. Водночас загальні втрати Росії перевищують 700 тисяч осіб.
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Які втрати у Росії 5 листопада
Від 24 лютого 2024 року Росія втратила:
- особового складу – близько 701 650 (+1 260) осіб,
- танків – 9 208 (+15),
- бойових броньованих машин – 18 581 (+43),
- артилерійських систем – 20 150 (+29),
- РСЗВ – 1 245 (+0),
- засобів ППО – 996 (+2),
- літаків – 369 (+0),
- гелікоптерів – 329 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18 309 (+29),
- крилатих ракет – 2 631 (+2),
- кораблів/катерів – 28 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28 278 (+41),
- спеціальної техніки – 3 587 (+0).
Втрати росіян 5 листопада 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ