Наразі вони у близькому контакті зачищають міську забудову на околицях Нью-Йорка. Про це повідомляє 24 Канал із покликанням на відео "Азов".

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Окупантів чекає полон або смерть, – "Азов"

В "Азові" показали, як бійці зачищають вулиці селища Неліпівка. На кадрах видно бої від першої особи.

Вдихніть справжнє українське повітря. Ми до такого звикли... У тебе є 30 секунд. Час закінчився…

– звертаються до окупантів у загоні розвідки.

Там розповіли, що кожен будинок та підвал у селищі заповнили "відправлені на смерть окупанти" з різним рівнем підготовки, мотивації та досвіду.

"Хтось проходив спеціальні навчання, а комусь обіцяли легкі гроші і тилові посади. Але всі вони опинились на Торецькому напрямку проти "Азову". Тепер їх чекає полон або смерть", – зауважують військові.

А останню хвилину, судячи із відео, росіяни застають як у розгромлених підвалах, так і в туалетах.

Ти вмер на туалеті. Ти це розумієш?

– коментують ситуацію із ліквідацією загарбників на відео.це розумієш? туалеті. Ти це розумієш?

На кадрах українці також показали, як брали у полон одного з окупантів.

Обережно, 18+! Зачистка околиць Нью-Йорка: дивіться відео боїв від першої особи