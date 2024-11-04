Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ранкове зведення Генштабу ЗСУ. Водночас варто зауважити, що ці втрати є орієнтовними через складність підрахунку в умовах активних бойових дій.

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Втрати ворога 4 листопада

особового складу – близько 700 390 (+1 300) осіб,

танків – 9 193 (+11) од,

бойових броньованих машин – 18 538 (+15) од.,

артилерійських систем – 20 121 (+35) од.,

РСЗВ – 1 245 (+1) од,

засоби ППО – 994 (+0) од.,

літаків – 369(+0) од.,

гелікоптерів – 329 (+0) од.,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18 280 (+93),

крилаті ракети – 2 629 (+0),

кораблі /катери – 28 (+0) од.,

підводні човни – 1 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 28 237 (+77) од.,

спеціальна техніка – 3 587 (+3).

Втрати росіян 4 листопада 2024 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ