Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на утреннюю сводку Генштаба ВСУ. В то же время стоит заметить, что эти потери являются ориентировочными из-за сложности подсчета в условиях активных боевых действий.

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Потери врага 4 ноября

  • личного состава – около 700 390 (+1 300) человек,
  • танков – 9 193 (+11) ед.,
  • боевых бронированных машин – 18 538 (+15) ед.,
  • артиллерийских систем – 20 121 (+35) ед.,
  • РСЗО – 1 245 (+1) ед.,
  • средств ПВО – 994 (+0) ед.,
  • самолетов – 369(+0) ед.,
  • вертолетов – 329 (+0) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 280 (+93) ед.,
  • крылатых ракет – 2 629 (+0) ед.,
  • кораблей / катеров – 28 (+0) ед.,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 28 237 (+77) ед.,
  • специальной техники – 3 587 (+3) ед..

Потери россиян 4 ноября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ