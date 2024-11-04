Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на утреннюю сводку Генштаба ВСУ. В то же время стоит заметить, что эти потери являются ориентировочными из-за сложности подсчета в условиях активных боевых действий.

Смотрите также Российские войска продвинулись возле Покровска, Курахово и Угледара: обзор фронта и карты ISW

Потери врага 4 ноября

личного состава – около 700 390 (+1 300) человек,

танков – 9 193 (+11) ед.,

боевых бронированных машин – 18 538 (+15) ед.,

артиллерийских систем – 20 121 (+35) ед.,

РСЗО – 1 245 (+1) ед.,

средств ПВО – 994 (+0) ед.,

самолетов – 369(+0) ед.,

вертолетов – 329 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 18 280 (+93) ед.,

крылатых ракет – 2 629 (+0) ед.,

кораблей / катеров – 28 (+0) ед.,

подводных лодок – 1 (+0) ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 28 237 (+77) ед.,

специальной техники – 3 587 (+3) ед..

Потери россиян 4 ноября 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ