Сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины. Напомним, что за минувшие сутки Россия потеряла в войне против Украины 1 260 своих бойцов.

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Как удалось ликвидировать штурмовую группу россиян

В ГУР поделились видео на котором украинские разведчики ликвидировали штурмовую группу россиян на одном из участков фронта.

ГУР уничтожили штурмовую группу россиян: смотрите видео

Бойцы ГУР обнаружили группу российских штурмовиков, которые пытались спрятаться в жилой застройке. После поражения дома, в котором пытались закрепиться оккупанты, они решили передислоцироваться в соседний сарай, впрочем, туда также прилетело. В результате успешной атаки разведчиков сарай полностью сгорел.

"Итак, московиты смогли сполна познать температуру обеспеченного воинами ГУР МО Украины праведного огня", – говорится в сообщении.

К слову, в СМИ сообщили, что в Крыму была поражена новейшая российская РЛС "Подлет". Ее замена может быть сложной из-за высокой стоимости и необходимости перемещения из России.