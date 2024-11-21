Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення ГУР МО.

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Ракетний удар по скупченню ворога на полігоні у Запорізькій області

Ракетний удар по скупченню ворога – взвод росіян не здав такмед "екзаменаторам" з ГУР,

– так підписали відео з ударом в пресслужбі розвідки.

Там зазначили, що взвод російських загарбників зібрався на тимчасово окупованій території Запорізької області, щоб відпрацювати на полігоні навички тактичної медицини та евакуації.

Відтак, скупчення особового складу російської армії виявили воїни ГУР МО України та, як зазначили у пресслужбі розвідки, "вирішили додати московитам практичної складової", завдавши по полігону ракетного удару.

Екзамен загарбники не здали – взвод росіян зазнав втрат вбитими та важкопораненими, яких однак ніхто не поспішав рятувати,

– написали в розвідці.

Бійці ГУР завдали ракетного удару по скупченню ворога на полігоні на Запоріжжі: дивіться відео