Депутат Европарламента, комментируя Арахамию, предположила употребление наркотиков

Евродепутат Виола фон Крамон резко отреагировала на заявление Давида Арахамии о том, что США сеют панику из-за возможного вторжения России в Украину. Она допустила употребление наркотиков.

Депутат Европарламента в соцсети написала свою реакцию на высказывания народного депутата Украины и главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что Запад распространяет панику.

Читайте также Их палатки полупустые – Арахамия о российских войсках на границе

Резкая реакция евродепутата на заявления Арахамии

Виола фон Крамон, чтобы объяснить для себя слова нардепа, поинтересовалась, все ли представители украинской власти употребляют наркотики.

Они все там употребляют наркотики в Украине, или что там происходит,

– написала она.

Напомним, фон Крамон является депутатом Европарламента от Германии. А Берлин, как известно, не спешит помогать Киеву. Там выступают против поставок оружия Украине для обороны в случае полномасштабного вторжения России. А также традиционно заявляют о необходимости решения проблемы дипломатическим путем.

Заявления Арахамии о Западе и распространении паники

Глава фракции "слуг" ранее заявил, что США своими заявлениями сеют панику касательно нападения России на Украину. Нардеп отметил, что "большинство народа, увидев, что три, четыре, пять "точных дат" вторжения уже прошли, поняли, что это просто запугивание людей и попытка сеять панику". Он добавил, что весной 2021 года большинство сигналов о возможном вторжении были данными разведки, теперь такую информацию распространяют СМИ.

Кроме того, Арахамия сказал, что это имеет негативное влияние на Украину, в частности ее экономику.

В то же время Украина активно просит военную помощь у мира. Из-за угрозы дальнейшей агрессии России многие страны откликаются на эти просьбы.

Обратите внимание – США готовятся перебрасывать войска в Европу: смотрите видео

Текст сообщения Виолы фон Крамон:

Они все там употребляют наркотики в Украине, или что там происходит?