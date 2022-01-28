Экономическая ситуация, в частности курс гривны, тесно связана с настроениями украинцев. Об этом глава фракции "Слуга народа" сказал на брифинге

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Почему надо меньше паниковать

По словам Арахамии, чем больше реакций на информационные кампании, тем больше будет проседать гривна. То есть если люди будут забирать депозиты, уменьшать потребление. Политик назвал это обычным рыночным процессом спроса и предложения.

Чем меньше люди будут паниковать, тем больше гривна будет стабилизироваться,

– подчеркнул Арахамия.

Есть плюсы

В то же время Арахамия отметил, что Украина сейчас активно использует ситуацию в международной политике в свою пользу.

Из-за угроз эскалации количество наших международных контактов с ключевыми союзниками возросло. Есть разговоры о финансовых и инвестиционных делах. Также привлекают ресурсы для развития Украины.