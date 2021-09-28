Дешевый сыр и мышеловки: как нас ловят на крючок в интернете

Накануне Дня Независимости получила интересное сообщение. В тексте мне радостно заявляли, что отныне я обладательница 76000 гривен компенсации НДС. Именно столько насчитал мне к выплате "Единый Компенсационный Центр Возвращения Невыплаченных Денежных Средств". А чтобы ее получить, нужно лишь оплатить комиссию 170 гривен. И уже через 5 минут мне обещали всю сумму на счету. Далее – на украинском.

Хм, за що така компенсація і чому про неї не говорять у всіх медіа?

Щоправда, є один "невеликий нюанс". Комісію потрібно сплатити на цьому чудовому сайті "центру". Тобто, ввести туди всі дані своєї карти: номер, термін дії, cvc. Одним словом – люб'язно відчинити двері та запросити крадіїв до власної хати.

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Ви, звісно подумали: “Тю, зрозуміло ж, що це шахраї!” Але статистика, що наведена мною у книзі “Як не стати овочем”, переконує, що так ми думаємо, коли подібні повідомлення отримує хтось із знайомих. Та побачивши подібні повідомлення, думаємо “Чому б не спробувати? А раптом. Це ж 170 гривень, а отримати можна ого-го!”.

Цей тип шахрайства є одним з таких, що апелює до відчуття "нас завжди дурили, може, хоч до Дня Незалежності, щось виплатять". Пам'ятаєте, як при Совєтах під державні свята премії видавали? От і я не пам'ятаю, а цільова аудиторія таких розводів дуже добре пам'ятає.

В чому суть цього шахрайства і який алгоритм

Масова реклама – з фото Алли Мазур, Наталії Мосійчук та інших відомих людей або ж просто паспортом та грошима. І це далеко не повний перелік. Основне – впізнавана особистість, що одразу надає такій афері авторитетності, що нас і спантеличує. Клікаєте на рекламу і вам відразу пропонують розрахувати компенсацію. Швидко і без запаморочливих алгоритмів. Щоб швидше вкрасти ваші гроші. Потрібно ввести свій емейл та 6 останній цифр карти. Тут без коментарів: якщо хтось вимагає ваші особисті дані – ви знаєте, що з цим НЕ робити. Не важливо, що ви там напишете. Процес пошуку запуститься і буде на ваших очах ретельно перебирати різні бази в розрахунку саме вашої компенсації. Імітація на 5+. Вже тут вам паралельно показують відгуки "людей", які сумнівалися, але ризикнули і от уже отримали свої 30, 40 чи 100 тисяч гривень компенсації. Бінго – ваша компенсація розрахована і вона чудова (в мене 76 000 грн). Хочете її отримати – тисніть на кнопку "зв'язатися з юристом". Запускається процес пошуку вільного юриста і ось ви уже спілкуєтеся з ним у чаті. Юрист перевіряє чи не виплатили вам вже компенсацію – держава не може виплачувати двічі! Нарешті юрист повідомляє: "Ні, ви раніше її не отримували". Тоді заповніть анкету. Нічого надзвичайного: ім'я, вік, стать, номер карти. Теж можна написати будь-що. Потім радісний меседж від юриста: "Виплата компенсації займе 5 хвилин і гроші будуть у вас на карті. От тільки сплатіть комісію в 170 грн". І ось він – момент істини – форма для оплати з усіма даними карти.

І так, на кожному етапі вас супроводжують відгуки "людей", які не вірили, але ризикнули і от уже отримали свої тисячі гривень. Вони "підбадьорюють" та впевнено підштовхують до лап шахраїв.

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В чому шкода для вас?

Ви віддаєте шахраям все, що потрібно - номер, термін дії, cvc. Там ще посилання є – не забудьте підняти ліміт для оплати в інтернеті.

У вас вкрадуть усі можливі гроші з карти. Все, що дозволить ліміт.

Тут прекрасно все. Вічна класика онлайнового шахрайства! І надалі, поки ви не помітите, що сталася біда, шахраї зможуть скористатися вашою картою для будь-чого. Адже ви самі необачно дали їм на це карт бланш.