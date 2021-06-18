Десятки женщин судятся с Pornhub из-за опубликованных видео

Более 30 женщин подали в суд на компанию Mindgeek, которая владеет сайтом Pornhub. Ее обвиняют в управлении "преступным предприятием".

Истицы обвиняют сайт в публикации частных видео с ними без их согласия. В частности, в иске говорится о нарушении законодательства по защите жертв торговли людьми и насилия.

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Позиция Pornhub

В Pornhub отрицают заявления истиц. Обвинения называют "абсолютно абсурдными, совершенно нелепыми и категорически ложными".

Pornhub имеет нулевую толерантность к незаконному контенту и расследует любые жалобы или обвинения в отношении контента на наших платформах,

– говорится в сообщении.

Кроме того, компания заверила, что у них действуют эффективные меры безопасности. В частности, непроверенные пользователи не могут загружать видео на сайт.

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