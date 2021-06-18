Десятки жінок судяться з Pornhub через опубліковані відео

Понад 30 жінок подали до суду на компанію Mindgeek, яка володіє сайтом Pornhub. Її звинувачують в управлінні "злочинним підприємством".
Позивачки звинувачують сайт у публікації приватних відео з ними без їхньої згоди. Зокрема, у позові мовиться про порушення законодавства щодо захисту жертв торгівлі людьми та насильства.
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Позиція Pornhub
У Pornhub заперечують заяви позивачок. Звинувачення називають "абсолютно абсурдними, цілковито безглуздими та категорично неправдивими".
Pornhub має нульову толерантність до незаконного контенту і розслідує будь-які скарги чи звинувачення щодо контенту на наших платформах,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, компанія запевнила, що у них діють ефективні заходи безпеки. Зокрема, неперевірені користувачі не можуть завантажувати відео на сайт.
Pornhub вже потрапляв у секс-скандал
- У 2020 році Pornhub вже потрапляв у скандал. Тоді журналісти з New York Times викрили, що значний відсоток контенту, який розміщують на сайті, завантажують без згоди дівчат і за участю неповнолітніх.
- Саме тоді Pornhub і змінив правила завантаження роликів. Це право отримали лише партнери по контенту та користувачі, які беруть участь у програмі верифікації акаунтів.