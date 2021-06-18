Десятки жінок судяться з Pornhub через опубліковані відео

Понад 30 жінок подали до суду на компанію Mindgeek, яка володіє сайтом Pornhub. Її звинувачують в управлінні "злочинним підприємством".

Позивачки звинувачують сайт у публікації приватних відео з ними без їхньої згоди. Зокрема, у позові мовиться про порушення законодавства щодо захисту жертв торгівлі людьми та насильства.

Зауважте У США вчителька займалася сексом із учнями у школі, а після цього покінчила з життям

Позиція Pornhub

У Pornhub заперечують заяви позивачок. Звинувачення називають "абсолютно абсурдними, цілковито безглуздими та категорично неправдивими".

Pornhub має нульову толерантність до незаконного контенту і розслідує будь-які скарги чи звинувачення щодо контенту на наших платформах,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, компанія запевнила, що у них діють ефективні заходи безпеки. Зокрема, неперевірені користувачі не можуть завантажувати відео на сайт.

Pornhub вже потрапляв у секс-скандал