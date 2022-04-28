Детям вкалывают обезболивающее перед смертью: рассказ анестезиолога Андрея Сербина из Мариуполя

Количество пострадавших и убитых россиянами детей в Мариуполе сложно установить. Всю ту боль и ужас просто нельзя постичь. Детям, которые попадали в больницы Мариуполя с тяжелыми травмами, вкалывали обезболивающее перед смертью – спасти их уже не могли.

У детей были тяжелые травмы

Об этом рассказал анестезиолог Мариупольской больницы №4 Андрей Сербин. По его словам, всего было около 15 пострадавших детей.

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Вспоминает, что самое страшное – черепно-мозговые травмы. Их больница не специализировалась на нейротравмах, потому там не было нейрохирургов.

Был эпизод, когда поступило двое детей – 10 и 16 лет. Они не были родственниками, но их привезли с одного места с тяжелыми черепно-мозговыми травмами. Врачи не могли помочь им. Только обезболили. Положили друг на друга. Накрыли одеялом. И все,

– вспомнил Андрей.

Врачи работали на грани своих возможностей

Также врач вспомнил, как медикам удалось спасти девочку Аню. В результате взрыва автомобильное колесо отбросило и ударило девочку по затылку.

Один из наших молодых травматологов проделал декомпрессионную трепанацию черепа. Операцию вообще не входит в его зону профессиональных компетенций. Это так же, если бы терапевт удалил аппендицит,

– делится Андрей Сербин.

В настоящее время врач с коллегами уже выехали из Мариуполя. Остаться в городе становилось все опаснее, медицинских материалов для спасения людей все меньше. Никаких средств помощи.

Ситуация в городе критическая

К слову, боец "Азова" с позывным Нава рассказала, что ситуация в госпитале в Мариуполе критическая. Медикам очень тяжело работать под обстрелами – россияне сразу целенаправленно стреляют по машинам медицинской помощи.

Врачам приходится оперировать людей под светом фонаря. Не хватает медиков и медицинских сестер, ведь среди них есть и двухсотые, и трехсотые.

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