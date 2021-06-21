Прямо на детской площадке: в Запорожье пара публично занималась сексом – видео 18+

В Запорожье заметили пару, которая занималась сексом прямо на детской площадке. Более того, это происходило днем.

Пользовательница соцсети, которая снимала видео, отметила, что это происходило в 14:00. К счастью, детей на площадке тогда не было.

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Вероятно, на скамейке было не очень удобно, поэтому пара сменила позу во время процесса.

Как вам такое на детской площадке?

– добавила очевидица.

К слову, инцидент произошел на улице Космической.

Секс на детской площадке, смотрите видео 18+:

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