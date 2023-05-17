Рассказала, когда выросла: известное имя львовского дьякона, годами развращавшего собственную дочь

В феврале 2023 полиция Львова задержала 44-летнего мужчину и объявила ему о подозрении. Он годами развращал свою дочь. Теперь же стало известно, что задержанным был диакон.

Речь идет об Андрее Бурдыке, протодиаконе Гурбинского Свято-Воскресенского мужского монастыря на Повстанческих могилах Ровенской области. Он не только развращал свою дочь, но и заставлял ее фотографироваться обнаженной и занимался с ней оральным сексом.

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Содержание под стражей продлили

Собственно, имя подозреваемого стало известно после решения Галицкого районного суда. В нем говорилось о том, что ему продлили срок содержания под стражей.

Он уже три месяца находится во львовском СИЗО. Во время недавнего судебного заседания диакон попросил выпустить его под залог. Но соответствующее ходатайство судья не удовлетворил.

Развращал из начальной школы

Материалы дела свидетельствуют о том, Андрей Бурдык на протяжении нескольких лет развращал дочь. Она осталась с папой после его развода с женой. Впечатляет тот факт, что впервые добивался своей дочери диакон тогда, когда она еще ходила в начальную школу.

В мае 2011 года произошел первый эпизод, а именно, когда ребенок находился с отцом дома, лежа на кровати с ним, и совместно просматривали фильм. Отец снял трусы, в которые был одет, и принялся рукой проводить по своим гениталиям, после чего взял ее за руку и положил себе не половой член, при этом начал водить ее рукой вперед и назад со словами "сам попробуй",

– говорится в одном из определений суда.

Известно, что подозреваемый заставлял дочь раздеваться систематически. Причем делала она это даже в лесу. Кроме того, он часто фиксировал обнаженную девочку на фото и видео, касался ее и демонстрировал свои гениталии.

Следствие установило еще одну шокирующую деталь. Мужчина склонил девочку обнажить свою нижнюю часть, сняв одежду и нижнее белье. В этот момент присутствовала жена, которая также оголила свою нижнюю часть тела. Диакон не только наблюдал за процессом, удовлетворяя свою похоть, но и фиксировал все на камеру.

Кроме того, Бурдык избивал свою обнаженную дочь по ягодицам. Для этого использовал руки, ремень, пластиковую трубку, скакалку или деревянную резку. Также известно, что он заставлял девочку ему мастурбировать, а также заниматься оральным сексом.

Журналисты отметили, что задержать педофила удалось только спустя годы. Когда девочка выросла, она решилась рассказать о насилии психологу, а также правоохранителям. На данный момент ей 21 год.

Подозреваемым по делу Андрей Бурдык официально стал 14 февраля 2023 года. Его обвиняют в совершении особо тяжкого преступления. Мужчине грозит до 15 лет за решеткой. Следствие еще продолжается.