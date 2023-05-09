Инцидент произошел на улице Кульпарковской. Об этом говорится в постановлении суда, обнародованном в апреле.

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За секс на остановке осудили только девушку

В материалах дела говорится, что поздно вечером 25 февраля на остановке общественного транспорта на улице Кульпарковской пара занималась сексом. Однако "развратно" действовала только львовянка.

Совершила действия развратного характера, а именно будучи обнаженной ниже пояса, вступила в контакт (половое сношение) с гражданином, чем нарушила общественный порядок, что стало проявлением бесстыдства и грубой непристойности,

– говорится в постановлении суда.

Мужчину, с которым любила девушка, к ответственности не привлекали и не вызывали в суд. Во время заседания девушка полностью признала свою вину.

Судья Франковского суда Юрий Ванивский признал ее виновной в совершении административного правонарушения, однако ограничился устным замечанием.

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Испанские полицейские занимались сексом с активистами, чтобы получить информацию

Испанию разразился громкий скандал. Полицейских обвинили в том, что они проникли в ультралевые и зеленые группы. занимались сексом с активистами, чтобы получить от них информацию.

В частности, на одного из офицеров полиции пожаловались шесть женщин. Его обвинили в сексуальном насилии, ведь сексуальное согласие пострадавших мужчина получил на основе лжи. Адвокат одной из женщин Мирея Салазар сообщила, что с помощью жалоб планировали "узнать, насколько далеко заходят эти практики, не имеющие правового оправдания".

Скандал усилился после заявления мадридского филиала климатической активистской группы Extinction Rebellion. Офицер полиции также якобы имела сексуальные отношения по крайней мере с одним из ее участников.

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка отверг обвинения партии ERC в "незаконной деятельности" полиции. Он назвал это ложь.