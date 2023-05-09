Инцидент произошел на улице Кульпарковской. Об этом говорится в постановлении суда, обнародованном в апреле.
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За секс на остановке осудили только девушку
В материалах дела говорится, что поздно вечером 25 февраля на остановке общественного транспорта на улице Кульпарковской пара занималась сексом. Однако "развратно" действовала только львовянка.
Совершила действия развратного характера, а именно будучи обнаженной ниже пояса, вступила в контакт (половое сношение) с гражданином, чем нарушила общественный порядок, что стало проявлением бесстыдства и грубой непристойности,
– говорится в постановлении суда.
Мужчину, с которым любила девушка, к ответственности не привлекали и не вызывали в суд. Во время заседания девушка полностью признала свою вину.
Судья Франковского суда Юрий Ванивский признал ее виновной в совершении административного правонарушения, однако ограничился устным замечанием.
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Испанские полицейские занимались сексом с активистами, чтобы получить информацию
Испанию разразился громкий скандал. Полицейских обвинили в том, что они проникли в ультралевые и зеленые группы. занимались сексом с активистами, чтобы получить от них информацию.
- В частности, на одного из офицеров полиции пожаловались шесть женщин. Его обвинили в сексуальном насилии, ведь сексуальное согласие пострадавших мужчина получил на основе лжи. Адвокат одной из женщин Мирея Салазар сообщила, что с помощью жалоб планировали "узнать, насколько далеко заходят эти практики, не имеющие правового оправдания".
- Скандал усилился после заявления мадридского филиала климатической активистской группы Extinction Rebellion. Офицер полиции также якобы имела сексуальные отношения по крайней мере с одним из ее участников.
Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка отверг обвинения партии ERC в "незаконной деятельности" полиции. Он назвал это ложь.