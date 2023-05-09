Інцидент трапився на вулиці Кульпарківській. Про це мовиться у постанові суду, яку оприлюднили у квітні.

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За секс на зупинці засудили лише дівчину

У матеріалах справи мовиться, що пізно ввечері 25 лютого на зупинці громадського транспорту на вулиці Кульпарківській пара займалася сексом. Однак "розпусно" діяла лише львів'янка.

Вчинила дії розпусного характеру, а саме бувши оголеною нижче пояса, вступила в контакт (статеві зносини) з громадянином, чим порушила громадський порядок, що стало проявом безсоромності та грубої непристойності,

– мовиться в постанові суду.

Чоловіка, з яким кохалася дівчина, до відповідальності не притягували та не викликали до суду. Під час засідання дівчина повністю визнала свою провину.

Суддя Франківського суду Юрій Ванівський визнав її винною у вчинені адміністративного правопорушення, проте обмежився усним зауваженням.

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Іспанські поліцейські займалися сексом з активістами, щоб отримати інформацію

Іспанію сколихнув гучний скандал. Поліцейських звинуватили у тому, що вони проникли в ультраліві та зелені групи й займались сексом з активістами, аби отримати від них інформацію.

Зокрема, на одного з офіцерів поліції поскаржились 6 жінок. Його звинуватили в сексуальному насильстві, адже сексуальну згоду постраждалих чоловік отримав на основі брехні. Адвокатка однієї з жінок Мірея Салазар повідомила, що за допомогою скарг планували "дізнатися, наскільки далеко заходять ці практики, які не мають правового виправдання".

Скандал посилився після заяви мадридської філії кліматичної активістської групи Extinction Rebellion. Офіцерка поліції також нібито мала сексуальні стосунки принаймні з одним із її учасників.

Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка відкинув звинувачення партії ERC у "незаконній діяльності" поліції. Він назвав це брехню.