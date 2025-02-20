Оборонцям неба вдалося збити 80 повітряних цілей ворога. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Ще 78 БпЛА не досягли цілей.

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Скільки цілей збила ППО

За даними Повітряних сил, уночі російські загарбники завдали комбінованого удару по мирних містах України ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах критичної інфраструктури у Харківській області.

Загалом ворог випустив до 14 ракет, серед яких опинилися крилаті Х-101/Х-55см, які здійснили пуски із Волгоградської області, Калібр/Іскандер-К, які запустили з Воронезької області. Також були балістичні Іскандер-М/KN-23 з Воронезької області.

Крім того, вночі росіяни атакували 161-м ударним безпілотним літальним апаратом типу "Шахед" та дронами-імітаторами інших типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, щ она території Росії.