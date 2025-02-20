Таку інформацію надали четверо американських посадовців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на NBC News.

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Що у США кажуть про членство України в НАТО

Видання стверджує, що це допомогло б уникнути повторної агресії Кремля.

Таке положення було б спрямоване на розв'язання ключової проблеми України та її союзників – що Росія перегрупується та знову вторгнеться в країну,

– пише NBC News.

Водночас на Мюнхенській безпековій конференції глава Пентагону Піт Гегсет заявляв, що членство України в НАТО не є реалістичним результатом дипломатичного врегулювання війни.

NBC зауважує, що тоді Гегсет відійшов від підготовленої йому чернетки промови і виступив із різкішим посланням про перспективи вступу України до НАТО.

І це при тому, що напередодні деякі посадові особи Держдепартаменту порадили главі Пентагону не говорити публічно про те, що Україна не отримає членство в НАТО в межах мирної угоди з Росією.

Гегсет згодом заявив, що його заяви були зроблені в координації з рештою команди нацбезпеки, а наступного дня навіть пом'якшив свої коментарі.

"Водночас Трамп сказав, що вважає початкові зауваження Гегсета "досить точними", що ще більше посилило плутанину та критику щодо того, що Сполучені Штати поступаються ключовим вимогам Росії ще до початку переговорів", – пише видання.