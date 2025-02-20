Такую информацию предоставили четверо американских чиновников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

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Что в США говорят о членстве Украины в НАТО

Издание утверждает, что это помогло бы избежать повторной агрессии Кремля.

Такое положение было бы направлено на решение ключевой проблемы Украины и ее союзников – что Россия перегруппируется и снова вторгнется в страну,

– пишет NBC News.

В то же время на Мюнхенской конференции по безопасности глава Пентагона Пит Гегсет заявлял, что членство Украины в НАТО не является реалистичным результатом дипломатического урегулирования войны.

NBC отмечает, что тогда Гегсет отошел от подготовленной ему черновика речи и выступил с более резким посланием о перспективах вступления Украины в НАТО.

И это при том, что накануне некоторые должностные лица Госдепартамента посоветовали главе Пентагона не говорить публично о том, что Украина не получит членство в НАТО в рамках мирного соглашения с Россией.

Гегсет впоследствии заявил, что его заявления были сделаны в координации с остальной командой нацбезопасности, а на следующий день даже смягчил свои комментарии.

"В то же время Трамп сказал, что считает начальные замечания Гегсета "достаточно точными", что еще больше усилило путаницу и критику относительно того, что Соединенные Штаты уступают ключевым требованиям России еще до начала переговоров", – пишет издание.