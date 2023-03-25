За інформацією видання La Directa, офіцер поліції на ім'я Даніель Ернандес займався сексом з різними учасниками барселонського сквоту та ультралівих рухів з 2020 року.

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Офіцера звинувачують у сексуальному насильстві

На офіцера поскаржились 6 жінок. Його звинуватили в сексуальному насильстві. Потерпілі стверджують, що їх сексуальна згода була отримана на основі брехні.

Адвокатка однієї з них Мірея Салазар повідомила, що за допомогою скарг планували "дізнатися, наскільки далеко заходять ці практики, які не мають правового виправдання".

Скандал набрав обертів

Скандал посилився після заяви мадридської філіїя кліматичної активістської групи Extinction Rebellion. Жінка-офіцер поліції нібито мала сексуальні стосунки принаймні з одним із її учасників.

В Іспанії справа Ернандеса викликала обурення, особливо в Каталонії. Цю ситуацію сприйняли особливо гостро після того, як уряд Іспанії визнав, що шпигував за мобільними телефонами 18 лідерів каталонських сепаратистів.

Міністр внутрішніх справ Іспанії Фернандо Гранде-Марласка відкинув звинувачення партії ERC у "незаконній діяльності" поліції. Він назвав це брехню.