Громадські активісти пояснили, чим цей напис може образити представників ЛГБТ-спільноти.
Дивіться також Хотіли б відчути себе рівноцінними, – в Україні ЛГБТ-пара подала заявку на шлюб в Дії
Що не так із табличкою
По-перше, сам вираз "нетрадиційна сексуальна орієнтація" є некоректним і гомофобним, бо гомосексуальність цілком традиційна сексуальність.
По-друге, тут гомосексуальних людей порівнюють з вагітними жінками, підіграючи стереотипу про фемінність, а отже слабкість геїв.
Це гомофобна риторика, не кажучи про те, що це ще й доволі мізогінно,
– написали в громадській організації.
У спортзалі принижують жінок та людей не з традиційною орієнтацією / Фото "КиївПрайд"
Позиція спортзалу
За інформацією громадської організації, їхня підписниця зверталась до працівників закладу із проханням зняти образливу табличку. Проте працівники відмовилися це робити, зазначивши, що "не бачать у ній нічого образливого".
"До того ж у своєму клубі маємо право встановлювати свої правила. Ми маємо право на власну думку та ніхто не в праві нав'язувати нам свої погляди", – відповіли у спортзалі.
Пізніше, коли історія набула розголосу і очевидно, у соцмережах спортзал почав отримувати повідомлення з критикою, там опублікували "пояснення", де назвали обурених людей ботами. Та знову заявили, що табличку не прибиратимуть.
На сторінці спортзалу з'явилось "пояснення" / Скриншот з соцмереж
До слова, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про цивільні партнерства для одностатевих та різностатевих пар.