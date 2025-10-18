В первые выходные октября над Каменцем-Подольским, а точнее над Старым Городом в Хмельницкой области, можно было заметить в небе немало дронов – FPV, Mavic и даже тяжелые бомбардировщики. И тревоги (по меньшей мере днем) не было, ведь дроны – свои.

В средневековой крепости прошли двухдневные соревнования "Дикие дроны", в которой 20 команд боролись за звание лучших и, конечно, за призы. Многие участники соревнований прибыли сюда прямо из зоны боевых действий.

Соревнованиям не помешали ни дождь, ни холод, ведь на фронте и в таких условиях приходится работать. На войне дождь или холод не останавливают российские попытки штурмовать позиции Сил обороны и, соответственно, не останавливают работу наших бойцов.

Мы имели возможность воочию увидеть, как проходят соревнования. Так кто же приручил "Дикие дроны", как прошли соревнования, для чего они созданы и кто одержал победу – расскажет 24 Канал.

Что такое "Дикие дроны" и почему эти соревнования важны?

"Дикие дроны" проходят уже в третий раз, однако в Каменец-Подольской крепости – впервые. Поэтому в этом году в Хмельницкую область прибыли 20 команд из разных подразделений и структур – Сухопутные войска, Силы беспилотных систем, Нацгвардия, Военно-морские силы, ССО и Госпогранслужба. От каждого подразделения на соревнованиях было от 5 до 7 человек. Таким образом более сотни лучших операторов БПЛА различных типов собралась, чтобы с пользой провести время и получить призы для своих подразделений.

Хотя, как отмечает один из организаторов "Диких дронов" Руслан Клименко, первоочередной целью соревнований является не выяснение, кто лучший, а объединение родных подразделений и родов войск и обмен опытом.



Организаторы "Диких дронов" / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Денис Кардаш, главный сержант батальона беспилотных систем 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", который также является одним из соорганизаторов соревнований, говорит, что идея о проведении "Диких дронов" появилась, учитывая важность беспилотников в современной войне.

Сейчас беспилотные системы делают очень много на фронте, вы все это понимаете. Самое главное – они сокращают наши потери, потому что мы теряем железяки, а люди остаются живыми. Это мероприятие мы делаем для ребят, которые приехали с передовой. Большая часть бригад, которые представлены, стоят на горячих направлениях. Бригады понимают важность соревнований и отпускают своих бойцов. А важны они почему? Люди имеют возможность увидеть, как оно работает. И ребята могут отдохнуть,

– объясняет Денис Кардаш.

И действительно, гражданские имели возможность увидеть собственными глазами, как работают БПЛА различного типа, ведь Каменец-Подольская крепость ежедневно принимает сотни посетителей и большие экскурсии. И те выходные не были исключением. Поэтому кто-то совершенно случайно, но все же становился зрителем соревнований.

Денис Кардаш подчеркивает, что таким образом, показав людям, как работают дроны и как можно научиться мастерски ими управлять, организаторы и участники соревнования хотят мотивировать гражданских присоединяться к рядам армии.

Важно, чтобы люди, которые еще не присоединились к армии, приобщались, выбирали себе профессию и хорошо работали. Чтобы это не была история, когда упаковали в бус, привезли и отправили в пехоту. Когда все будут идти в армию, конкретно зная в какое подразделение, на какую должность и чем будут заниматься, то наше войско будет крепче,

– подчеркнул главный сержант.

Сложная трасса и погодные условия: как соревновались между собой подразделения?

Это уже третье соревнование "Диких дронов", однако, как отмечали сами организаторы, если на предыдущих соревнованиях среди операторов FPV-дронов основной акцент был на скорость, то на этот раз – на технику. Именно поэтому у стен Каменец-Подольской крепости оборудовали полосу препятствий, на прохождение которой нужно было как минимум 11 минут и большое мастерство. Также операторы должны были поразить шарик, который был привязан к "мавику".



Полоса препятствий для FPV-дронов возле Каменец-Подольской крепости / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Также в программе были гонки на FPV-дронах и даже дартс, когда дроны с копьями должны были попасть в цель.

В целом первый день соревнований был посвящен именно FPV-дронам.



Оператор FPV-дрона проходит полосу препятствий / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

На второй день соревнований стартовало командное взаимодействие, где одновременно были привлечены сразу 3 типа дронов – "мавики", FPV и тяжелые бомберы Vampire, которые россияне назвали "Баба Яга". Задача была для всех одинаковая – найти и поразить свою цель.

Особенно зрелищными были применения тяжелых бомберов, которые с высоты 65 метров отрабатывали по целям размером 4 на 4 метра.

За ходом соревнований наблюдали как военные, так и гражданские – люди, которые приходили на экскурсии в Каменец-Подольскую крепость. Соревнованиям не помешали ни дождь, ни холод. Возможно, не в последнюю очередь из-за того, что подразделение "Феникс" радушно угощало всех горячим кофе и сладостями за донаты на нужды подразделения.



За ходом соревнований наблюдали военные и гражданские / Фото 1-го ЦИКП СВ

Почему "Дикие дроны" нужны для бойцов и гражданских?

Андрей Горошанский, исполнительный директор соревнований "Дикие дроны" и "Дикая Goнка", говорит, что в наше время важно быть или в ВСУ, или для ВСУ. Он едва ли не единственный из организаторов является гражданским, но подчеркивает, что в таких условиях надо делать все возможное для войска. И соревнования, которые Горошанский назвал милитарным киберспортом, – одна из таких частей.

Хочется, чтобы ребята с передовой приезжали на такие события, попробовали немного этой спортивной, гражданской жизни и драйва и заряженные ехали обратно. Чтобы они понимали, что в гражданской жизни никто не забил, никто не забыл. А мы должны поддерживать войска и делать все для помощи им,

– говорит Горошанский.



Андрей Горошанский – исполнительный директор и ведущий соревнований / Фото 1-го ЦИКП СВ

В то же время майор Андрей Ткачук, который также является соорганизатором соревнований, отмечает, что "Дикие дроны" – это прежде всего возможность для бойцов отдохнуть и обменяться опытом с бойцами других подразделений.

Однако не менее важны соревнования, как говорит майор, в контексте милитаризации общества.

Мы сегодня воюем против превосходящего врага. Врага, который работает в тоталитарной стране, у которого на рельсах стоит война. Мы сегодня в этом плане отстаем и не намекаем, не говорим обществу взрослым языком, что у нас война и надо готовиться каждому. Сегодня любой может прийти, посмотреть на подразделения, пообщаться с пилотами, офицерами, солдатами различных подразделений, посмотреть на дроны – от самых маленьких до больших бомберов,

– говорит Ткачук.

Также майор ВСУ подчеркнул, что сегодня россияне имеют не только преимущество в живой силе на фронте, но и делают все для того, чтобы дискредитировать украинское войско и сорвать мобилизацию и рекрутинг. Однако врагу это не удается. Более того, на соревнованиях представили новые контракты.

Как операторы БПЛА могут подписать контракт 18 – 24?

Первоначально контракты для граждан в возрасте от 18 до 24 лет предусматривали их службу в пехотных подразделениях. Однако во время соревнований "Дикие дроны" Андрей Ткачук анонсировал, что ребята и девушки, в возрасте от 18 до 24 лет могут подписать контракт также в беспилотные подразделения. Правда, отличается он сроком службы.

Это специальные контракты, разработанные для парней и девушек, не достигших мобилизационного возраста. 2 месяца назад они расширились, в частности, для подразделений FPV. Контракт на 2 года, после которого люди имеют право отсрочки,

– отметил Ткачук.

И первые операторы FPV-дронов, которые подписали такие контракты, уже проходят обучение. На соревнованиях их, правда, не было, потому что они еще не присоединились полноценно к подразделениям, а только в процессе.

Возможно, на следующих соревнованиях от бригад будут участвовать уже пилоты, пришедшие по новым контрактам.

На какие должности можно подписать контракт 18 – 24 операторам БПЛА

Согласно утвержденному Министерством обороны перечню, каждый совершеннолетний гражданин, не достигший мобилизационного возраста, может подписать двухлетний контракт в одном из 46 подразделений, которые являются частью программы. Также можно выбрать должность из 32 вариантов, среди которых есть такие:

– оператор гусеничных/колесных наземных роботизированных комплексов (НРК);

– оператор инженерных НРК;

– оператор БПЛА самолетного типа ("крыльев") и спецназначения;

– оператор беспилотных авиационных комплексов мультимоторного типа боевого и специального назначения;

– оператор FPV-дронов;

– оператор-мастер беспилотных авиационных комплексов (БПАК);

– оператор-разведчик БПАК;

– мастер БПАК.

Какие впечатления от соревнований у единственной военнослужащей на "Диких дронах"?

Количество участников было ограниченным – 20 команд по 5 операторов БПЛА. Однако, как отметили организаторы, кто-то решил, что и 5 не надо, а кому-то наоборот такого количества было мало. Но суммарно участников было более 100.

Однако среди всех военнослужащих, прибывших на соревнования в Каменец-Подольский, была только одна женщина – "Аквила" из 4-й отдельной тяжелой механизированной бригады имени гетмана Ивана Выговского. Год назад она подписала контракт и стала оператором FPV-дронов. Однако на соревнования она приехала поддержать своих собратьев-пилотов.

Операторы FPV-дронов 4-й бригады заняли второе место в полосе препятствий. "Аквила" говорит, что результатом довольна полностью.

Мы – лучшие, у нас еще все впереди. У нас фантастические бойцы,

– подчеркнула "Аквила".



"Аквила" / Фото Ивана Магуряка, 24 Канал

Что касается службы, то военнослужащая сказала, что ей с побратимами приходилось выполнять боевые задачи в Харьковской и Донецкой областях. Однако сложность службы уравновешивает замечательный коллектив и атмосфера, которая царит между побратимами и посестрами.

Так кто же приручил "Дикие дроны"?

Соревнования длились два дня – с утра до вечера. Этим организаторы и объясняют ограничения на количество команд, ведь тогда соревнования продолжались бы значительно дольше.

Победителей определяли в двух номинациях – FPV и командное взаимодействие. В первой номинации серебро получила упомянутая 4-я ОВМБр. Бронзу получил 6-й центр ССО, а победу одержали пилоты из 155-го учебного центра "Ятаган".

В командном взаимодействии бронзовыми призерами стали бойцы из 153-го учебного центра. А вот между первым и вторым местами была ожесточенная битва, потому что они набрали одинаковое количество баллов. Поэтому финальный результат решали сбросы с "мавика" на цель с высоты 40 метров.

Ближе всего к центру цели были бойцы 155-го учебного центра "Ятаган", которые стали абсолютными победителями соревнований. На второй строчке оказались пилоты из 100-й отдельной механизированной бригады.

Победители также получили призы. За 1-е место команды получали по 3 тяжелых бомбера Vampire для своих подразделений, за 2-е – 2 и за 3-е – 1. "Ятаган" же суммарно пополнил свои запасы дронов аж 6 бомберами.

Победители соревнования "Дикие дроны" / Фото 1-го ЦИКП СВ

Следующие "Дикие дроны" состоятся, вероятно, уже весной 2026 года. Организаторы соревнований выражают надежду, что в дальнейшем дроны в Украине будут использовать только на соревнованиях – после победы в войне.