Украинское Государство сегодня выбаривается ценой больших потерь. Во имя его существования гибнут лучшие.

13 августа в Белой Церкви состоялось прощание с защитником Дмитрием Кашенецом, передает 24 Канал со ссылкой на местные власти.

Что известно о гибели Дмитрия Кашенеца?

Дмитрий Сергеевич Кашенец, 1980 года рождения, был солдатом. Он служил механиком отделения технического обслуживания автомобильной техники роты логистики одной из воинских частей. С 18 июля 2025 года считался пропавшим без вести.

Воин погиб во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Московка Купянского района Харьковской области.

Наш воин был верен Военной присяге на верность Украинскому народу. Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким,

– говорится в заметке Белоцерковской городской территориальной общины.

К слову, недавно Владимир Зеленский заявил, что ежедневное соотношение потерь личного состава России и Украины составляет 1 к 3 с большим количеством у врага.

Напомним, 11 августа в Запорожье похоронили 19 безымянных защитников, погибших за независимость Украины.