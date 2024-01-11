Надеялся на освобождение каждый день, – Козацкий из "Азовстали" об ощущениях в плену и по обмену

Защитник "Азовстали" Дмитрий Козацкий с позывным "Орест" рассказал о своих ощущениях, когда находился в плену у российских захватчиков. Фотограф подчеркнул, что каждый день надеялся, что ему удастся вернуться на родину.

Он также отметил, что был очень счастлив, когда его вернули домой. "Орест" также припомнил, как позвонил своей маме после обмена.

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Козацкий рассказал о своих ощущениях во время плена и обмена

"Орест" отметил, что тяжело вспомнить все эмоции, которые он испытывал на протяжении пребывания в плену и после обмена в совершенстве, но он испытал "сплошное счастье", когда его смогли вернуть на родину.

Он также вспомнил цитату в одной из книг австрийского психотерапевта Виктора Франкла, в которой описывалось 3 варианта того, как люди переживали плен в концлагерях во время Второй мировой войны.

Три выхода, как себя вести в плену: это надеяться на что-то лучшее, просто жить и плыть по течению, условно, отчаяться и ни во что не верить. В той книге там было сказано, что как раз плыть по течению – это в плену лучшая позиция, потому что ты ничего не ожидаешь и, как говорил мой друг, который сейчас еще в плену: "Не пленяйся, чтобы не разочаровываться",

– сказал защитник "Азовстали".

Однако он отметил, что все же надеялся каждый день и думал, о своем освобождении и, что будет делать, когда его освободят из плена.

"Конечно каждый день приходит разочарование в конце дня, когда кричат: "Отбой". Что же этого освобождения не произошло", – рассказал фотограф.

Несмотря на это, "Орест" сказал, что жил в надежде, что все-таки это должно быть. Он также подчеркнул, что это счастье, когда обмен состоялся и он "не зря об этом мечтал" и "даже очень быстро в моем случае".

"Орест" вспомнил, как разыграл маму после обмена из плена

Дмитрий Козацкий отметил, что уже после обмена он испытывал "поток эмоций", ведь когда он находился в этой ситуации конкретно, то у него лично не было каких-то глобальных мнений.

Я шел с побратимом и его поддерживал, потому что его сын не дожил, его убили в Еленовке во время теракта, и по очевидным причинам ему стало немного тяжело. И это такой вихрь эмоций, когда ты и счастлив, что тебя обменяли, но ты вернулся без сына,

– подчеркнул защитник.

"Орест" также вспомнил, как нужно было позвонить в строй сообщить, что его обменяли, а также вспомнил, как разыграл маму, когда уже вернулся в Украину.

"Позвонил и с таким грубым голосом, когда я его переключил, такой говорю: "Алла, здравствуйте, Ирина Ивановна, у вас там скоро день рождения. Я знаю, что вы хотели подарок и он случился"", – вспоминает фотограф.

Козацкий также сказал, что уже после этого сообщил маме, что это он и находится на территории Украины. Он отметил, что мама была очень счастлива слышать его и узнать, что он уже не в плену.