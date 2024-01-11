Сподівався про звільнення щодня, – Козацький з "Азовсталі" про відчуття у полоні й після обміну

Захисник "Азовсталі" Дмитро Козацький з позивним "Орест" розповів про свої відчуття, коли перебував у полоні в російських загарбників. Фотограф наголосив, що кожного дня сподівався, що йому вдасться повернутися на батьківщину.

Він також зазначив, що був дуже щасливий, коли його повернули додому. "Орест" також пригадав, як подзвонив своїй мамі після обміну.

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Козацький розповів про свої відчуття під час полону й обміну

"Орест" наголосив, що тяжко пригадати всі емоції, які він відчував впродовж перебування в полоні й після обміну досконало, але він відчув "суцільне щастя", коли його змогли повернути на батьківщину.

Він також пригадав цитату в одній із книг австрійського психотерапевта Віктора Франкла, у якій описувалося 3 варіанти того, як люди переживали полон у концтаборах під час Другої світової війни.

Три виходи, як себе поводити в полоні: це сподіватися на щось краще, просто жити й пливти по течії, умовно, зневіритися і ні в що не вірити. В тій книзі там було сказано, що якраз плисти по течії – це в полоні найкраща позиція, тому що ти нічого не очікуєш і, як казав мій друг, який зараз ще у полоні: "Не зачаровуйся, щоб не розчаровуватися",

– сказав захисник "Азовсталі".

Однак він зазначив, що все ж сподівався кожного дня і думав, про своє звільнення й про те, що буде робити, коли його звільнять з полону.

"Звичайно щодня приходить розчарування наприкінці дня, коли кричать: "Відбій". Що все-таки цього звільнення не відбулося", – розповів фотограф.

Попри це, "Орест" сказав, що жив у надії, що все ж таки це має бути. Він також наголосив, що це щастя, коли обмін відбувся і він "не дарма про це мріяв" і "навіть дуже швидко у моєму випадку".

"Орест" пригадав, як розіграв маму після обміну з полону

Дмитро Козацький зазначив, що уже після обміну він відчував "потік емоцій", адже, коли він перебував в цій ситуації конкретно, то в нього особисто не було якихось глобальних думок

Я йшов з побратимом і його підтримував, тому що його син не дожив, його вбили в Оленівці під час теракту, і, з очевидних причин, йому стало трохи тяжко. І це такий вихор емоцій, коли ти й щасливий, що тебе обміняли, але ти повернувся без сина,

– підкреслив захисник.

"Орест" також згадав, як потрібно було подзвонити в стрій повідомити, що його обміняли, а також пригадав, як розіграв маму, коли вже повернувся в Україну.

"Подзвонив і з таким грубим голосом, коли я його переключив, такий кажу: "Алло, доброго дня, Ірино Іванівно, у вас там скоро день народження. Я знаю, що ви хотіли подарунок і він стався"", – згадує фотограф.

Козацький також сказав, що вже після цього повідомив мамі, що це він і вже перебуває на території України. Він зазначив, що мама була дуже щаслива чути його і дізнатися, що він уже не в полоні.