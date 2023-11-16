Россиянин приехал из "СВО" домой: за день успел выступить в школе и до полусмерти избить соседей

Российский военный Дмитрий Кирюхин вернулся с войны в Украине. И очень скоро он успел стать звездой местных СМИ. А все потому, что на следующий день избил своих соседей.

Так, в Саратовской области был задержан российский военный Дмитрий Кирюхин. Интересно, что перед тем как избить соседей, он проводил урок "Разговоры о важном" в родной школе.

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Сначала урок – потом избиение соседей

По имеющейся информации, Кирюхин в Аткарске Саратовской области во дворе жилого дома напал на семейную пару. Произошло это 14 ноября – на следующий день после его возвращения с войны в Украину. За несколько часов до инцидента оккупант в школе №6 проводил урок "Разговоры о важном". Собственно, это учебное заведение он сам окончил когда-то.

Дети увидели, что настоящие герои живут рядом, что мужество, храбрость, любовь к Родине – это качества патриота и настоящего гражданина России,

– пишут на странице школы.

На видео с камер наблюдения, выложенном в сеть, можно увидеть, как Кирюхин вышел из своей машины. После этого он начал избивать мужчину, а затем и его жену, которая на крики прибежала, чтобы вмешаться.

Сосед потерял сознание, на что женщина воскликнула: "Ты его убил!" Кирюхин не растерялся и ответил: "Мне п***й". После встречи с русским оккупантом у женщины – перелом височной части головы, а у мужчины – разбитая голова.

Все в синяках, множество гематом. Он испытал сильный шок и даже не хочет разговаривать. Опомнился, только когда домой завели,

– рассказала его жена.

Кирюхин до полусмерти избил своего соседа и его жену: смотрите видео

Причина нападения Кирюхина неизвестна. На российского военного пострадавшая уже написала заявление в полицию. Женщина заметила, что оккупант "просто глюканул", и что он якобы не понимал кого и за что избивал. Интересно, что другие соседи говорят, что Кирюхин "был неадекватным и часто угрожал" еще до того, как отправился на фронт убивать украинцев.

Обратим внимание, что на инцидент отреагировал глава Аткарского района Виктор Елин.

В нашем городе произошло возмутительно жестокое и бессмысленное событие. Во дворе собственного дома жестоко избили семейную пару. Нападающий задержан, и он будет отвечать, как положено по закону,

– отметил он.

По его словам, этим делом будет заниматься военный следственный отдел следственный комитет России в Саратовской области.