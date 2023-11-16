Росіянин приїхав з "СВО" додому: за день встиг виступити у школі і до півсмерті побити сусідів

Російський військовий Дмітрій Кірюхін лиш повернувся з війни в Україні. І дуже швидко він встиг стати зіркою місцевих ЗМІ. А все тому, що наступного ж дня побив своїх сусідів.

Так, у Саратовській області затримали російського військового Дмітрія Кірюхіна. Цікаво, що перед тим як побити сусідів, він проводив урок "Розмови про важливе" у рідній школі.

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Спочатку урок – потім побиття сусідів

За наявною інформацією, Кірюхін в Аткарську Саратовської області у дворі житлового будинку напав на сімейну пару. Сталося це 14 листопада – наступного дня після його повернення з війни в Україні. За кілька годин до інциденту окупант у школі №6 проводив урок "Розмови про важливе". Власне, цей навчальний заклад він сам закінчив колись.

Діти побачили, що справжні герої живуть поруч, що мужність, хоробрість, любов до Батьківщини – це якості патріота і справжнього громадянина Росії,

– пишуть на сторінці школи.

На відео з камер спостереження, викладеному у мережу, можна побачити, як Кірюхін вийшов зі своєї машини. Після цього він почав бити чоловіка, а потім і його дружину, котра на крики прибігла, щоб втрутитися.

Сусід знепритомнів, на що жінка вигукнула: "Ти його вбив!". Кірюхін не розгубився і відповів: "Мені п***й". Після зустрічі з російським окупантом у жінки – перелом скроневої частини голови, а у чоловіка – розбита голова.

Усе в синцях, безліч гематом. Він отримав сильний шок і навіть не хоче розмовляти. Схаменувся, тільки коли додому завели,

– розповіла його дружина.

Кірюхін до півсмерті побив свого сусіда та його дружину: дивіться відео

Причина нападу Кірюхіна невідома. На російського військового постраждала вже написала заяву до поліції. Жінка зауважила, що окупанта "просто глюкануло", і що він буцімто не розумів кого і за що бив. Цікаво, що інші сусіди кажуть, що Кірюхін "був неадекватним і часто погрожував" ще до того як вирушив на фронт убивати українців.

Звернімо увагу, що на інцидент відреагував глава Аткарського району Віктор Єлін.

У нашому місті сталася обурливо жорстока і безглузда подія. У дворі власного будинку жорстоко побили сімейну пару. Нападника затримано, і він відповідатиме, як належить за законом,

– зазначив він.

За його словами, цією справою займатиметься військовий слідчий відділ слідчого комітету Росії у Саратовській області.