Сидел за убийство и продажу запрещенных веществ: пленный вагнеровец рассказал правду о ЧВК

В плен попал очередной вагнеровец. Речь идет о Полкине Дмитрии, сидевшем за решеткой за убийство, а также продаж наркотиков. Он и рассказал, какая ситуация в ЧВК "Вагнера" и отношение к зекам.

24 Канал получил в свое распоряжение видео с пленным вагнеровцем. Сначала он рассказал, как он вообще попал в тюрьму. Как выяснилось, произошло это незадолго после того, как он вернулся из армии.

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Посадили за убийство и продажу наркотиков

Вагнеровец отметил, что в конце декабря 2016 года он пришел из армии. В начале 2017 года он будто дрался с мужчиной, который умер впоследствии. Сам зек божится, что не убивал его. Мол, он еще был жив. Как бы там ни было, но позже на него вышли правоохранители.

Дмитрию Полкину – 27 лет, он родился 17 февраля 1996 года в Оренбурге. А посадили его за решетку на 9 лет. Собственно, отсидел он 6.

Правда, вагнеровца тогда взяли как за непреднамеренное убийство, так и за продажу наркотиков. Он занимался распространением синтетических наркотиков в России. Более того, организовал магазин, в котором работали 3 – 4 сотрудника. А сам бизнес к тому времени приносил чистыми безумных 300 – 400 тысяч рублей.

Его жизнь после возвращения из армии была такой: продавал наркотики, пропивал деньги, покупал новые наркотики. И так по кругу, пока его не заключили в тюрьму.

Жаловался он на то, что должен был отсидеть еще каких-нибудь три года. Но в его жизни появился Пригожин и обольстительное предложение, от которого он не смог отказаться. Ведь можно было выйти из тюрьмы. Сам мужчина думал, что сможет избежать войны, задержавшись, например, на кухне. Но реальность такова, что его отправили на фронт, как и остальных вагнеровцев.

Известно, что завербовали его в ЧВК "Вагнер" в 2022 году. Он стал командиром взвода, а уже весной 2023 года его силы обороны взяли в плен.

Труппы, перестрелки между своими и безразличие

Я не думал, что все, кто едет, все они должны быть брошены на (верную смерть – 24 Канал). Я не думал, что так будет. Я думал, что хоть какое-то командование происходит, хоть какая-то тактика. Нет, ничего совершенно,

– жаловался он.

Вагнеровец отметил, что дорогой к позициям он видел много своих 200-х, которые лежали прямо на снегу. Мужчина отметил, что сначала думал, что это замаскированные военные лежат, но только подойдя поближе осознал, что это все ликвидированные россияне. Спросив, почему они брошены, ему ответили, что уничтоженным оккупантам уже все равно.

По его словам, был настоящий хаос. Ведь в темноте вагнеровцы перестреливались между собой. Те, кто успел войти в село и занять дома первыми, открывали огонь по тем, кого подвезли позже. Только потом осознали масштабы, но, конечно, об этом никто не докладывал.

Он также отметил, что за неповиновение вагнеровцы расстреливали своих. Кроме того, обратил внимание на то, что зэков не просто так шлют воевать. Таким образом, внутри России пытаются "очиститься". Ведь преступников внутри страны станет меньше, а воевавшие будто сделают что-то полезное.

В то же время он назвал, каким было бы самое благородное решение для российской армии. По его словам, солдаты так называемой "второй армии мира" должны развернуться и навести порядок внутри России.